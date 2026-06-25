Πώς θα επηρεάσει τις αγορές από Temu και Shein η επιβολή δασμού 3 ευρώ

Ποιους αφορά ο νέος δασμός των 3 ευρώ από 1η Ιουλίου και πώς θα επιβάλλεται. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Τι αλλάζει από 2028.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση του Ιουλίου, μήνα - ορόσημο για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Και αυτό γιατί από την 1η Ιουλίου 2026 θα επιβάλλεται σταθερός δασμός ύψους 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών, σε μια απόφαση που βάζει στο στόχαστρο προϊόντα από την Κίνα που πωλούνται μέσα από γνωστές πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η εν λόγω απόφαση έχει ληφθεί ήδη από τα τέλη του 2025 σε επίπεδο ΕΕ, στηριζόμενη στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό και προκαλώντας σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Ε.2029/2026) παρέχονται διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ο νέος δασμός

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι νέοι δασμολογικοί κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και αφορούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Τρία ευρώ ανά είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το γεγονός πως η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο περισσότερα είναι τα προϊόντα, τόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει και ο συνολικός λογαριασμός.

Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.

Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Τι δεν αλλάζει με τον ΦΠΑ

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται:

Κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS). Κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Δεν επηρεάζονται αγορές εντός Ελλάδας και ΕΕ

Να σημειωθεί εδώ ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταβατικό μέτρο ο δασμός - Τι αλλάζει από το 2028

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Τι λένε παράγοντες της αγοράς

«Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει τη διαφορά μιας εταιρείας που φορολογείται και εκείνης που δεν φορολογείται», δήλωνε πρόσφατα στο insider.gr o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος. Άλλωστε η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου συνιστά μια μεγάλη πληγή για το ελληνικό λιανεμπόριο.

«Το 2024 Temu και Shein είχαν τζίρο στην Ελλάδα περί τα 600 εκατ. ευρώ, τα οποία χάθηκαν από τον κλάδο του ελληνικού εμπορίου, ήτοι το 20% της αγοράς στη χώρα μας», δήλωνε πριν από μερικούς μήνες στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σε ειδική συνέντευξη Τύπου για το πώς μπορεί να αποτραπεί η «άλωση» της ευρωπαϊκής αγοράς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό εξ Ανατολάς.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, οι συνολικές απώλειες για την ελληνική οικονομία από τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργούν στο εμπόριο οι ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμώνται στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι συνολικές απώλειες για την ελληνική οικονομία από τη δράση των ασιατικών πλατφορμών εκτιμώνται από 188,1 έως 204,3 εκατ. ευρώ σε δασμούς, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε τρεις φορές τα έσοδα της τεκμαρτής φορολόγησης των λιανικών επιχειρήσεων ή στο 100% του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες εκτιμάται ότι επιφέρει απώλειες 11,6 έως 13,8 εκατ. ευρώ σε φόρους, 4.725 έως 5.601 σε θέσεις εργασίας, 30 έως 35,5 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές, 7,6 έως 9 εκατ. ευρώ σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών, 56,5 εκατ. ευρώ σε δασμούς, 105,7 έως 114,8 εκατ. ευρώ σε άμεσες απώλειες.