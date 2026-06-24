Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου των 100 εκατ. ευρώ

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης άσκησης του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από την Εταιρεία του συνόλου του κεφαλαίου των ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €100.000.000.

Η Premia ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα Τετάρτη, η διαδικασία πρόωρης εξόφλησης των 100.000 Ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 έκαστης, του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 100.000.000 που η εταιρεία είχε εκδώσει, με την καταβολή προς τους δικαιούχους.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.