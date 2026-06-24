Intrum: «Στηρίζουμε ενεργά την εφαρμογή του νέου πλαισίου για δάνεια ν. Κατσέλη»

«Καλωσορίζουμε τη νομοθετική ρύθμιση η οποία παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και διευκολύνει την ταχύτερη υλοποίηση της απόφασης», αναφέρει η εταιρεία.

«Η ύπαρξη ενός σαφούς και ξεκάθαρου πλαισίου μειώνει την αβεβαιότητα και επιταχύνει την αποτελεσματική διευθέτηση των οφειλών, ενισχύοντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ δανειοληπτών και διαχειριστών», αναφέρει η Intrum σε ανάρτηση στο Linkedin σχετικά με την νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.



«Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη, καλωσορίζουμε τη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και διευκολύνει την ταχύτερη υλοποίηση της απόφασης», τονίζει η εταιρεία.



Τέλος, επισημαίνει πως υποστηρίζει ενεργά την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου και ήδη προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργική υλοποίησή του ώστε οι επιλέξιμοι δανειολήπτες να μπορούν να επωφεληθούν το ταχύτερο δυνατόν. «Η παροχή βιώσιμων λύσεων βρίσκεται άλλωστε στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα, με το 80% των αποτελεσμάτων μας να προέρχεται από συναινετικές λύσεις, ενώ παράλληλα τα ποσοστά έγκρισής μας στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού υπερβαίνουν το 90%», καταλήγει.

