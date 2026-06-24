Lamda - Ελληνικό: Οι «κρυμμένες» υπεραξίες, τα χρονοδιαγράμματα, το «ανοιχτό» deal με ΙΟΝ

Γιατί η διοίκηση «βλέπει» υπεραξίες σε οικιστικές αναπτύξεις. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για μεγάλα projects στο Ελληνικό. «Ανοιχτό» το αν και πότε θα «κλείσει» η συμφωνία με τον τεχνολογικό όμιλο ΙΟΝ.

Στα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης και παράδοσης εμβληματικών έργων και υποδομών, όπως και στις κρυμμένες υπεραξίες του Ελληνικού εστίασε, μεταξύ άλλων, η διοίκηση της Lamda Development κατά τη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σε σχέση δε με το δεύτερο, όπως επισημάνθηκε, τα περίπου 0,9 εκατ. τ.μ. διαθέσιμης δομήσιμης επιφάνειας για οικιστικές αναπτύξεις εξακολουθούν να εμφανίζονται στον ισολογισμό με αξία χαμηλότερη των 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Την ίδια στιγμή, οικιστικά οικόπεδα στο Ελληνικό έχουν ήδη πωληθεί σε τιμές που υπερβαίνουν τα 2.250 ευρώ ανά τ.μ..

Επίσης, έγινε ειδική αναφορά στη συμφωνία με τον τεχνολογικό όμιλο ION, η οποία εξακολουθεί να μην έχει οριστικοποιηθεί. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου, χαρακτήρισε δύσκολες τις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι «το επόμενο δίμηνο θα τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

«Ανοιχτό» (ακόμη) το deal με ΙΟΝ

Όπως ανέφερε σχετικά με την ΙΟΝ, παραμένουν αρκετά ζητήματα προς διευθέτηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει τελικά η συμφωνία. Πρόσθεσε, ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν αναμένονται επιπτώσεις στη ρευστότητα της εταιρείας, καθώς η συγκεκριμένη έκταση μπορεί να αξιοποιηθεί και με εναλλακτικούς τρόπους.

Τα χρονοδιαγράμματα για τα έργα

Όσον αφορά στην ολοκλήρωση της γέφυρας της Ποσειδώνος, η διοίκηση της Lamda υποστήριξε ότι έχει ολοκληρωθεί το βασικό κατασκευαστικό αντικείμενο και ότι εκκρεμούν αδειοδοτήσεις που αφορούν το Δημόσιο. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, διαβεβαίωσε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε οι πρώτες κατοικίες να παραδοθούν και να κατοικηθούν από το 2027.

Σχετικά με τον οικιστικό πύργο Riviera Tower, ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι η τελευταία εκτίμηση που έχει δώσει ο ανάδοχος του έργου, η γαλλική Bouygues, τοποθετεί την ολοκλήρωσή του το καλοκαίρι του 2027, όπως και πρόσφατα είχαμε αναδείξει.

Παράλληλα, προχωρά ο σχεδιασμός για τον δεύτερο πύργο μικτών χρήσεων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ο οποίος θα αναπτυχθεί μέσω της κοινής εταιρείας της Lamda Development με τη Brook Lane, με ποσοστά 30% και 70% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία του παραλιακού μετώπου, όπως και πρόσφατα σημειώναμε, ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι για το πρώτο, το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ και θα λειτουργήσει υπό το brand της Mandarin Oriental, στόχος είναι να ξεκινήσει η κατασκευή του εντός του 2027. Για το δεύτερο ξενοδοχείο δεν υπήρξε νεότερη ενημέρωση, με τον ίδιο να σημειώνει ότι η εταιρεία προσπαθεί να αφουγκραστεί και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Υπενθυμίζεται ότι έχουν κατατεθεί προσφυγές στη Δικαιοσύνη και καταγράφονται αντιδράσεις για τμήμα των έργων στο παραλιακό μέτωπο του πρώην αεροδρομίου.

Οι «κρυμμένες» υπεραξίες και το discount

Μέσα από ειδική ενότητα της παρουσίασής της, η Lamda επιχείρησε να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στις αξίες με τις οποίες αποτυπώνεται σήμερα η γη του έργου στο Ελληνικό στις οικονομικές καταστάσεις και στις τιμές που καταγράφονται ήδη στην αγορά. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στις ιστορικές αξίες κτήσης που εξακολουθούν να αποτυπώνονται στα βιβλία της εταιρείας και στις τιμές που διαμορφώνονται σήμερα στην αγορά ακινήτων. Όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου, σημαντικό μέρος της αξίας του Ελληνικού δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι οι εισηγμένες εταιρείες ακινήτων διεθνώς εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού τους, καθώς τα υψηλά επιτόκια συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αποτιμήσεις του κλάδου, ενώ τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα παραμένουν εκτός επενδυτικής προτίμησης. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι καθώς τα έργα του Ελληνικού ωριμάζουν, παραδίδονται νέες αναπτύξεις και οι συνθήκες στην αγορά χρήματος ομαλοποιούνται, δημιουργούνται προϋποθέσεις για σημαντική επαναξιολόγηση της αξίας του έργου.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι σύμφωνα με τη σημερινή διάρθρωση της καθαρής αξίας ενεργητικού της εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, με τα 1,2 δισ. ευρώ να αφορούν στα εμπορικά κέντρα. Στοιχείο που, σύμφωνα με τη Lamda, δείχνει ότι μεγάλο μέρος της αξίας που μπορεί να δημιουργήσει το Ελληνικό τα επόμενα χρόνια δεν αποτυπώνεται ακόμη πλήρως στους ισολογισμούς.

Να προσθέσουμε ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση, η δεύτερη φάση των οικιστικών αναπτύξεων στο Ελληνικό περιλαμβάνει συνολική δόμηση 360 χιλ. τ.μ., που αντιστοιχεί σε περίπου 3,5 χιλ. διαμερίσματα. Οι πωλήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028 και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης τοποθετείται το 2031.

Το μέρισμα, ο πόλεμος, το κυκλοφοριακό

Ο επικεφαλής της Lamda σημείωσε πως στόχος είναι να ξεκινήσει η διανομή μερίσματος, ενδεχομένως ακόμη και από το 2028.

Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων, ο κ. Αθανασίου σημείωσε ότι η εταιρεία έχει δεχθεί πιέσεις από την αύξηση του κόστους των υλικών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε πάντως, ότι δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες.

Οσον αφορά στην επιβάρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος στα νότια προάστια, ο επικεφαλής της Lamda παραδέχθηκε ότι το ζήτημα απασχολεί έντονα την εταιρεία. «Έχει γίνει ήδη εφιαλτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Lamda είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες μελέτες προκειμένου να προχωρήσουν έργα όπως η σήραγγα της Ηλιούπολης ή η επέκταση του μετρό με στάση εντός της ανάπτυξης του Ελληνικού, όπως έχει από παλιότερα γίνει γνωστό.