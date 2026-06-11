Lamda - Ελληνικό: Εγκαίνια για Sports Park, Riviera Galleria, Κατοικίες - Τι έρχεται για ΙΟΝ, IRC, ξενοδοχεία, σχολεία

Εγκαίνια σε αθλητικές εγκαταστάσεις, Riviera Galleria και οικιστικές αναπτύξεις προγραμματίζει η Lamda Development μέσα στο προσεχές 12μηνο. Αναμονή για deal με ΙΟΝ.

Εγκαίνια σε υποδομές (αθλητικές εγκαταστάσεις, Riviera Galleria) και οικιστικές αναπτύξεις (π.χ. condos, Little Athens) προγραμματίζει η Lamda Development μέσα στο προσεχές (περίπου) 12μηνο στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου, μιλώντας στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την είσοδο των ομολογιών (από την έκδοση των 350 εκατ. ευρώ) στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Euronext, μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να δοθούν σε κοινό και χρήστες 3 υποδομές.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών

«Για τέταρτη φορά, τα τελευταία έξι χρόνια, η επενδυτική κοινότητα δείχνει την εμπιστοσύνη της στην Lamda Development, η οποία και σήμερα φάνηκε έμπρακτα με την υπερκάλυψη του τέταρτου ομολόγου που έχει εκδώσει ο όμιλος μας. Θερμές ευχαριστίες σε όλους και ιδιαίτερα τους ιδιώτες επενδυτές που με ένα ποσοστό - ρεκόρ συμμετοχής, δείχνουν τη στήριξη τους στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας: στα εμπορικά κέντρα, στις μαρίνες και φυσικά στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης το The Ellinikon», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development Oδυσσέας Αθανασίου, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών της εταιρείας. Ευχαρίστησε τους επενδυτές που συνολικά κάλυψαν την έκδοση των 350 εκατ. ευρώ κατά 1,7 φορές, ενώ 14.000 ιδιώτες επενδυτές απορρόφησαν το 90% αυτής. «Έδειξαν εμπιστοσύνη στα ομόλογα, ελπίζουμε και στη μετοχή», σημείωσε. Με τον όμιλο μέσω ομολογιακών και ΑΜΚ να έχει σηκώσει τα τελευταία έτη περί τα 1,4 δισ. ευρώ.

Τα εγκαίνια στο Ελληνικό

Όπως σημειώσαμε, ο CEO της Lamda αναφέρθηκε σε 3 εγκαίνια υποδομών το προσεχές 12μήνο. Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, αφορούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Riviera Galleria αλλά και οικιστικές αναπτύξεις. Η αρχή αναμένεται τον επόμενο μήνα (Ιούλιος 2026) με τις αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς θα παραδοθεί μεγάλο μέρος του sports center στο Ελληνικό, όπως πρόσφατα αποκάλυψε το insider.gr. Σε χρήστες θα δοθούν εγκαταστάσεις όπως ο στίβος, ο χώρος ρίψεων, γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, τένις κ.α.. Μάλιστα, νωρίτερα, θα υπάρχει η ευκαιρία για να δει ο κόσμος τον ευρύτερο χώρο καθώς έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή, στο πλαίσιο του EKO Ράλλυ Ακρόπολις, της υπερειδικής διαδρομής στην «καρδιά» του The Ellinikon και συγκεκριμένα στο The Ellinikon Sports Park. Αργότερα, τον Δεκέμβριο, αναμένεται η παράδοση του χώρου με την λίμνη όπου παλιότερα ήταν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις κανόε καγιάκ, ενώ σταδιακά υλοποιούνται χώρου του Πάρκου. Να αναφέρουμε ότι οι εγκαταστάσεις θα είναι προσβάσιμες όχι μόνο σε αθλητές και συλλόγους αλλά γενικότερα σε πολίτες – επισκέπτες.

Σε επόμενη φάση, και μάλλον σταδιακά από τις αρχές του 2027 και μετά, θα δοθούν στους χρήστες μέρος των οικιστικών αναπτύξεων, όπως τα condos ή περιοχές – γειτονιές της Little Athens, ώστε να αρχίσουν να κατοικούνται τα πρώτα οικιστικά projects.

Επίσης, με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2027, όπως προσδοκούν στη Lamda, θα ολοκληρωθεί και το σύγχρονο πολυτελές εμπορικό κέντρο στην παραλία του Αγίου Κοσμά, το περίφημο Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ). Το εμπορικό συγκρότημα Riviera Galleria, ένα εμβληματικό έργο σχεδιασμένο από τον παγκοσμίου φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma, έχει χαρακτηριστεί από τον Οκτώβριο του 2022 ως Κτίριο Ειδικής Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Το Riviera Galleria θα διαθέτει καταστήματα, χώρους εστίασης και χώρους πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, με στόχο να αποτελέσει ένα αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς στη νέα μαρίνα του Άγιου Κοσμά και πόλος έλξης για επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι το πρώτο και μοναδικό συγκρότημα εμπορικών καταστημάτων στην Ελλάδα που διαθέτει «χρυσή» προ-πιστοποίηση «πράσινου» κτιρίου LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η υπογειοποίηση, το IRC, οι εκπαιδευτικές και υγειονομικές μονάδες

Αναφορικά με άλλες υποδομές, η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος (ανάδοχος ΑΒΑΞ) ουσιαστικά ως προς τις βασικές εργασίες έχει ολοκληρωθεί αλλά εκκρεμεί, μεταξύ άλλων, η παράδοση ραμπών (αναμένεται το 2028). Το φθινόπωρο του 2028 αναμένεται η λειτουργία του παραρτήματος του University of Nicosia (αυτός είναι ο στόχος για τον χρονικό ορίζοντα), με τη Lamda να προχωρά τα σχέδια για την απαραίτητα φοιτητική εστία. Επίσης, το φθινόπωρο 2028 αναμένεται να εκκινήσει και η σχολική μονάδα Κωστέα – Γείτονα στην έκταση της ανάπτυξης. Με βάση το σχετικό φάκελο το τριώροφο σχολικό συγκρότημα «CGS at The Ellinikon» όπως θα ονομάζεται το νέο εκπαιδευτήριο, θα διαθέτει ανοιχτό κολυμβητήριο, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, φυτεμένα δώματα, «εφαρμόζοντας αρχές βιώσιμης αρχιτεκτονικής και καινοτομίας με στόχο να φέρει την περιβαλλοντική πιστοποίηση Gold LEED Certificate».

Επίσης, στα τέλη 2028 με αρχές 2029 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση του πρότυπου υπερσύγχρονου Healthcare Park στο The Ellinikon, μια συνεργασία ανάμεσα σε Lamda και Ιατρικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές 2029 αναμένονται τα εγκαίνια στο μεγάλο κοινό project των Hard Rock International και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (51%-49%) που αφορά στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Τουριστικού και Ψυχαγωγικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό, γνωστό και ως εμβληματικό project IRC (Integrated Resort Casino).

Το deal με ΙΟΝ

Στόχος της Lamda είναι να έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις με τον όμιλο ΙΟΝ έως το τέλος Ιουλίου, όπως άλλωστε αναφέρονταν και στο Ενημερωτικό Δελτίο της έκδοσης του retail bond. Στην αγορά έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για προβλήματα του ιταλικού γκρουπ ION αν και στην Lamda δεν υπάρχει ενημέρωση από πλευράς του ξένου ομίλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται συνεχώς επαφές, ανταλλαγή στοιχείων και emails, υπάρχουν συζητήσεις για τους όρους της συμφωνίας, ενώ, όπως λένε οι ίδιες πηγές, αν τελικά «κλείσει» η συμφωνία, θα έχει την μορφή της αρχικής. Υπενθυμίζεται ότι το deal με τον όμιλο ΙΟΝ, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αφορά, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Ακινήτου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250.000 τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50.000 τ.μ. χώρων γραφείων, ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200.000 τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει ο Όμιλος ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό.

Τα ξενοδοχεία με ΤΕΜΕΣ

Σε σχέση με τη συνεργασία με την όμιλο Κωνσταντακόπουλο (όμιλος ΤΕΜΕΣ) για την ανάπτυξη δύο μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων (και με branded κατοικίες κ.α., συνολικού ύψους κοντά στο μισό δισ. ευρώ), πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι έχουν προχωρήσει τα σχέδια, ιδίως για το project που θα φέρει τη «σφραγίδα» του Mandarin Oriental Hotel Group για τη διαχείριση του Mandarin Oriental, Athens, ενώ ίσως εντός του προσεχούς διμήνου υπάρξουν εξελίξεις με την περιβαλλοντική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι το ένα ξενοδοχείο αφορά στο ήδη ανακοινωμένο Mandarin και πρόκειται για το νέο ξενοδοχείο και τις πολυτελείς κατοικίες / διαμερίσματα (branded residences) που θα αναπτυχθούν στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, μάλλον με ορίζοντα προς το 2028. Για αυτήν την ανάπτυξη τα σχέδια έχουν ολοκληρωθεί.

Υπάρχει, πάντως, στη συμφωνία ανάμεσα σε ΤΕΜΕΣ και Lamda (σχήμα με ποσοστά 70%-30% αντίστοιχα πλάνο και για υλοποίηση δεύτερου ξενοδοχείου, για το οποίο, πάντως, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ίσως προκύψουν αλλαγές στα σχέδια, όπως, για παράδειγμα, να αλλάξει το μίγμα υπέρ των κατοικιών σε σχέση με το τουριστικό κομμάτι.