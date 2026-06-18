Συνεργασία Revolut - Wolt για πληρωμές με ένα κλικ

Η συνεργασία ενώνει στρατηγικά δύο κορυφαίες πλατφόρμες που δεσμεύονται να αναβαθμίσουν και να απλοποιήσουν την εμπειρία του πελάτη.

Μία νέα συνεργασία στον τομέα των πληρωμών με τη Wolt ανακοίνωσε η Revolut. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για πρώτη φορά, εκατομμύρια χρήστες της Wolt μπορούν να χρησιμοποιούν το Revolut Pay για μια απλοποιημένη εμπειρία πληρωμής με ένα μόνο κλικ, η οποία προστατεύεται πλήρως μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης.

Η συνεργασία ενώνει στρατηγικά δύο κορυφαίες πλατφόρμες που δεσμεύονται να αναβαθμίσουν και να απλοποιήσουν την εμπειρία του πελάτη. Παράλληλα, έρχεται να προστεθεί στην υπάρχουσα συνεργασία που προσφέρει δωρεάν συνδρομές Wolt+ στους πελάτες της Revolut που διαθέτουν τα προγράμματα Premium, Metal και Ultra.

Με σχεδόν 9 εκατομμύρια χρήστες της Revolut παγκοσμίως να πραγματοποιούν ήδη αγορές μέσω της εφαρμογής της Wolt και πάνω από 23 εκατομμύρια συναλλαγές τον τελευταίο χρόνο, η ενσωμάτωση αυτή ενσαρκώνει τη στρατηγική της Revolut να βρίσκεται εκεί όπου οι χρήστες πραγματοποιούν τις καθημερινές τους αγορές, προσφέροντας έναν ταχύτερο και πιο ασφαλή τρόπο πληρωμής για παραγγελίες φαγητού και ειδών σούπερ μάρκετ.

Η επιλογή του Revolut Pay κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, επιτρέπει στους πελάτες να ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και με ασφάλεια. Στο στάδιο της πληρωμής, οι χρήστες μεταφέρονται αυτόματα στην εφαρμογή της Revolut, όπου εγκρίνουν τη συναλλαγή με ένα μόνο κλικ, με την προστασία προηγμένης βιομετρικής ασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται, πέρα από την ταχύτητα, η συνεργασία εισάγει σημαντικά προνόμια επιβράβευσης πελατών μέσω του προγράμματος RevPoints, του πρώτου πανευρωπαϊκού προγράμματος επιβράβευσης για χρεωστικές κάρτες. Από τις 18 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου, οι χρήστες θα κερδίζουν πενταπλάσια RevPoints για κάθε αγορά στη Wolt, τα οποία μπορούν να εξαργυρώσουν άμεσα για εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες τους, καθώς και για αεροπορικά μίλια, διαμονές και δραστηριότητες μέσω της εφαρμογής Revolut. Μετά τον πρώτο μήνα, οι χρήστες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν διπλάσια RevPoints από όλες τις αγορές τους στη Wolt.

Η τεχνολογία του Revolut Pay επιτρέπει στους εμπόρους, όπως η Wolt, να αυξάνουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης αγορών (conversion rates), επιτυγχάνοντας μέσο ποσοστό έγκρισης συναλλαγών 98,5% και ποσοστό εγκατάλειψης πληρωμής κάτω από 5%[1], ενώ παράλληλα υποστηρίζει συναλλαγές σε περισσότερα από 33 νομίσματα.

Ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής του τμήματος Πληρωμών της Revolut, σχολίασε: «Αυτή η νέα συνεργασία με τη Wolt αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Revolut μετατρέπει τις καθημερινές δαπάνες σε ουσιαστικό όφελος για τους χρήστες. Η χρήση του Revolut Pay στη Wolt δεν εξασφαλίζει απλώς μια γρήγορη και ασφαλή διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, αλλά αποτελεί και έναν τρόπο για να χρηματοδοτούν οι πελάτες τις επόμενες αγορές φαγητού, τις διακοπές ή τις δραστηριότητες που θέλουν να βιώσουν, μέσα από τις καθιερωμένες τους συνήθειες. Η Revolut, όπως και η Wolt, δεσμεύεται να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον πελάτη, καθιστώντας αυτή τη συνεργασία μια αυτονόητη εξέλιξη, καθώς ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στον κλάδο του delivery».