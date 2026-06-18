Intel: «Άλμα» 9% μετά τις αναφορές Τραμπ για συνεργασία με την Apple για το σχεδιασμό τσιπ

Κέρδη περισσότερο από 9% σημειώνει προσυνεδριακά η μετοχή της Intel την Πέμπτη, στον απόηχο της δήλωσης Τραμπ ότι η εταιρεία ημιαγωγών έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Apple για το σχεδιασμό και την κατασκευή τσιπ στις ΗΠΑ.

Κέρδη περισσότερο από 9% σημειώνει προσυνεδριακά η μετοχή της Intel την Πέμπτη, στον απόηχο της δήλωσης Τραμπ ότι η εταιρεία ημιαγωγών έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Apple για το σχεδιασμό και την κατασκευή τσιπ στις ΗΠΑ.

«Ηλίθιοι Πρόεδροι θεώρησαν δεδομένη την οικονομία μας και άφησαν την Ταϊβάν και άλλους να κλέψουν τα εργοστάσια ημιαγωγών μας», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social. «Η Apple συμφώνησε να συνεργαστεί με την Intel για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει τα τσιπ της στην Αμερική» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μετοχή της Intel έχει σημειώσει σημαντικά κέρδη πρόσφατα μετά από χρόνια δυσκολιών, έχοντας εγκαταλείψει την κυρίαρχη θέση της στην αγορά. Η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο 464% τους τελευταίους 12 μήνες, με την εταιρεία να φτάνει σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 608,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της Apple ενισχύεται ήπια 0,5% πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Μια συνεργασία με την Intel θα βοηθήσει την Apple να διαφοροποιήσει την παραγωγική της βάση καθώς αναζητά πρόσθετη χωρητικότητα τσιπ, όπως επισημαίνει το Reuters. Ο κατασκευαστής iPhone βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην TSMC της οποίας οι προηγμένες γραμμές παραγωγής έχουν μεγάλη ζήτηση από κατασκευαστές τσιπ AI όπως η Nvidia και η AMD.

Ένα συμβόλαιο με την Apple δίνει στην Intel σταθερή ζήτηση από μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης στον κόσμο, ενισχύοντας τόσο τη φήμη της όσο και μια κατασκευαστική δραστηριότητα που υστερεί σε σχέση με την TSMC τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάιο η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Intel κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία για την κατασκευή ορισμένων τσιπ για την Apple μετά από περισσότερο από ένα χρόνο συζητήσεων.