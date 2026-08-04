DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες «χτίζουν» άμυνες απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους

Ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψαν οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν τους εξωτερικούς κινδύνους οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται.

Ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψαν οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, εμφανίζοντας υψηλή κερδοφορία, ανθεκτική ποιότητα ενεργητικού και ισχυρά κεφαλαιακά και χρηματοδοτικά «μαξιλάρια» που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται.

Σε έκθεσή της η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς διατήρησαν ισχυρά πιστωτικά θεμελιώδη μεγέθη κατά το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, με βασικά στηρίγματα την ανθεκτική κερδοφορία, τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση, τη σταθερή ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, αλλά και την άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή τους θέση.

Συνολικά, τα καθαρά κέρδη των μεγάλων ελληνικών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ στο α' εξάμηνο του έτους, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων η αύξηση φθάνει το 11%. Παράλληλα, η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) παρέμεινε κοντά στο 12%, επίπεδο που ο οίκος χαρακτηρίζει ισχυρό.

Αναβαθμίζουν τις προβλέψεις τους

Η DBRS αποδίδει τις επιδόσεις αυτές στη διατήρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε υψηλά επίπεδα, στην έντονη πιστωτική ανάπτυξη και στην ισχυρή αύξηση των προμηθειών. Παρά το υψηλότερο λειτουργικό κόστος, η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε ανθεκτική, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να επιβεβαιώσουν ή ακόμη και να αναβαθμίσουν τους στόχους τους για το σύνολο του 2026, στηριζόμενες σε πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα περιθώρια επιτοκίων, τη χορήγηση νέων δανείων και τα έσοδα από προμήθειες.

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Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα βασικά οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες) σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 8%. Τα έσοδα από προμήθειες εκτινάχθηκαν κατά 20%, αντανακλώντας την ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως το wealth management, οι ασφαλιστικές εργασίες κ.ά. Ως αποτέλεσμα, οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 23% των συνολικών εσόδων, έναντι 20% πριν από έναν χρόνο, στοιχείο που ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων των ελληνικών τραπεζών.

Προβλέψεις για γεωπολιτικούς κινδύνους

Ο οίκος επισημαίνει ότι το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνέχισε να αποκλιμακώνεται, ωστόσο οι τράπεζες διατηρούν συντηρητική στάση ως προς τις προβλέψεις, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και ορισμένους ειδικούς κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ενσωματώσει στα μοντέλα προβλέψεών τους τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ έχουν σχηματίσει πρόσθετες προβλέψεις που σχετίζονται με τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις γύρω από τον νόμο Κατσέλη. Παράλληλα, ορισμένες αξιοποιούν τα πρόσθετα αποθεματικά που είχαν δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να αποδυναμώνεται η συνολική κάλυψη κινδύνων.

Η DBRS δεν αποκλείει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των προβλέψεων τους επόμενους μήνες, εφόσον οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν αυξημένες ή οι σχετικοί κίνδυνοι αποδειχθούν μεγαλύτεροι των σημερινών εκτιμήσεων. Εκτιμά, πάντως, ότι τυχόν αύξηση του κόστους κινδύνου θα μπορούσε να απορροφηθεί από την ισχυρή οργανική κερδοφορία και τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση.

Σταθερή ποιότητα ενεργητικού και ισχυρή πιστωτική επέκταση

Η ποιότητα ενεργητικού παρέμεινε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διατηρήθηκε στο 2,6%, ενώ ο καθαρός δείκτης NPE αυξήθηκε οριακά στο 0,6%, κυρίως λόγω περιορισμένης αποδέσμευσης προβλέψεων. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των προβληματικών δανείων παραμένει κοντά στο 80%, επίπεδο που ο οίκος θεωρεί ισχυρό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δυναμική των νέων χορηγήσεων. Σύμφωνα με τη DBRS, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται περίπου κατά 11% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, έναντι περίπου 4% στην Ευρωζώνη. Η στεγαστική και καταναλωτική πίστη ανακάμπτει επίσης, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς, καθώς συνεχίζει να επηρεάζεται από τη μακρά περίοδο απομόχλευσης της ελληνικής οικονομίας.

Άνετα κεφαλαιακά «μαξιλάρια»

Παρά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τις εξαγορές και τις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών παραμένει ισχυρή. Ο μέσος δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,9% στο τέλος Ιουνίου, από 15,5% στο τέλος του 2025, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων υποχώρησε στο 19,7% από 20,1%. Ωστόσο, οι τράπεζες εξακολουθούν να διατηρούν μέσο κεφαλαιακό περιθώριο περίπου 470 μονάδων βάσης πάνω από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει να βελτιώνεται και η ποιότητα των κεφαλαίων τους, καθώς η συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs) στο κεφάλαιο CET1 περιορίστηκε στο 40% περίπου, από 43% στο τέλος του 2025, εξέλιξη που η DBRS αξιολογεί θετικά.