Χρονιά ανατροπών στη συνδρομητική τηλεόραση - Νέοι παίκτες και νέες ισορροπίες

Τα μερίδια Netflix, Amazon, Disney και Apple TV. Ανακατεύεται η τράπουλα και στην εγχώρια αγορά. Το streaming στο επίκεντρο.

Σε χρονιά ανακατατάξεων εξελίσσεται η φετινή για τη συνδρομητική τηλεόραση, με τις ισορροπίες μεταξύ των διεθνών πλατφορμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αλλάζουν. Οι ανακατατάξεις έρχονται μάλιστα σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός μεταξύ διεθνών και ελληνικών υπηρεσιών streaming εισέρχεται σε νέα φάση, μετά και την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, ενώ νέοι παίκτες συμμαχούν και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα τους.

Τα μερίδια Netflix, Amazon, Disney και Apple TV

Σε επίπεδο διεθνών πλατφορμών και παρότι το Netflix εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση, οι ανταγωνιστές του φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της JustWatch για το πρώτο εξάμηνο του 2026, το Netflix παρέμεινε η δημοφιλέστερη διεθνής πλατφόρμα στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 23%. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 κατέγραψε τη μεγαλύτερη απώλεια μεταξύ των κορυφαίων υπηρεσιών, υποχωρώντας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Amazon Prime Video, το οποίο επίσης εμφάνισε σημαντική κάμψη. Το μερίδιό του διαμορφώθηκε στο 19%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση της αγοράς, καθώς έχασε 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε το Apple TV+, το οποίο σχεδόν διπλασίασε την παρουσία του στην ελληνική αγορά. Το μερίδιό του ανήλθε στο 18%, αυξημένο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, πλησιάζοντας πλέον το Disney+, το οποίο διατηρεί την τρίτη θέση.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής κατάταξης είναι ότι για πρώτη φορά κάνουν την εμφάνισή τους και νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Το ελληνικό Cinobo καταγράφει μερίδιο 3%, ενώ η πλατφόρμα anime Crunchyroll εμφανίζεται με 1%, επιβεβαιώνοντας ότι οι θεατές στρέφονται σε πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο εκμεταλλευόμενοι τις πολλαπλές επιλογές που υπάρχουν διαθέσιμες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η JustWatch δεν περιλαμβάνει στις μετρήσεις της το HBO Max που ξεκίνησε το τρέχον έτος την παρουσία του στην ελληνική αγορά.

Ανακατεύεται η τράπουλα και στην εγχώρια αγορά

Οι ανακατατάξεις, πάντως, δεν περιορίζονται στις διεθνείς πλατφόρμες. Αντίστοιχη κινητικότητα προοικονομείται και στην εγχώρια αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης, όπου οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι διατηρούν μέχρι σήμερα κυρίαρχη θέση. Ο λόγος είναι οι νέοι παίκτες που αναμένεται να εμφανιστούν, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τους όρους του ανταγωνισμού.

Να θυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα η Cosmote TV εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη της αγοράς, με σχεδόν 800.000 συνδρομητές, συγκεκριμένα το β’ τρίμηνο του έτους έκλεισε με 793.212 καταγράφοντας άνοδο 7,95 σε ετήσια βάση. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε ελληνικές παραγωγές και διεθνείς συμπαραγωγές ενώ έχει και συνεργασίες με διεθνείς πλατφόρμες, όπως το Netflix. Καθώς μάλιστα ο ΟΤΕ βρίσκεται σε τροχιά εμπορικού μετασχηματισμού, προετοιμάζοντας τη μετάβασή του στη νέα εταιρική ταυτότητα Telekom, η επόμενη μέρα θα μπορούσε να φέρει και μετονομασία της Cosmote TV σε Magenta TV, ενεργοποιώντας και νέες δυνατότητες από την μητρική.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Nova, με εκτιμώμενη συνδρομητική βάση περίπου 400.000 πελατών, καθώς η μητρική δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για την Ελλάδα. Η εταιρεία έχει ποντάρει τα τελευταία χρόνια στην πλατφόρμα EON αλλά και στα αθλητικά δικαιώματα που διαθέτει, με σημαντικότερο την EuroLeague, καθώς και στην συμφωνία με την Cosmote TV, για το αθλητικό περιεχόμενο, η οποία κατάφερε να περιορίσει την πειρατεία ενισχύοντας την συνδρομητική βάση και των δύο παρόχων.

Στην τρίτη θέση με διαφορετική προσέγγιση βρίσκεται η Vodafone TV. Η συνδρομητική τηλεόραση της Vodafone επικεντρώνεται στο ψυχαγωγικό περιεχόμενο και στις συνεργασίες με διεθνείς πλατφόρμες όπως το Disney+ και το HBO Max και έχει πλέον ξεπεράσει το ορόσημο των 200.000 συνδρομητών.

Στους προαναφερθέντες παίκτες ενδέχεται να προστεθούν και νέοι, διεκδικώντας μερίδιο αγοράς. Αυτό προοικονομεί τουλάχιστον η ανακοίνωση της συνεργασίας του ομίλου Κυριακού για το Antenna+ με τις Alter Ego Media και Motor Oil. Το νέο εταιρικό σχήμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό πόλο στην αγορά του streaming, ο οποίος θα περιλαμβάνει ελληνικές σειρές, κινηματογραφικό περιεχόμενο, ψυχαγωγικές παραγωγές και φυσικά αθλητικά γεγονότα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εξελίξεις στον χώρο του αθλητικού περιεχομένου, όπου ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Πέρα από το εγχείρημα του Antenna+ που θα μετονομαστεί και θα περιλαμβάνει και αθλητικό περιεχόμενο, φημολογείται ότι σχεδιάζεται και μια ακόμα αθλητική streaming υπηρεσία από μέτοχο μεγάλου ελεύθερου καναλιού που θα διασφαλίσει δικαιώματα από το Κύπελλο Ελλάδας.

Το streaming στο επίκεντρο

Οι επιχειρηματικές αυτές εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η συνδρομητική τηλεόραση αυξάνει τους πιστούς της. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΕΤΤ, οι συνδρομητές που παρακολουθούν τηλεόραση μέσω διαδικτύου ανήλθαν το 2025 σε 929.733, έναντι μόλις 316.879 το 2020, καταγράφοντας αύξηση περίπου 193% μέσα σε μία πενταετία.

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνδρομητών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες streaming αυξήθηκε από 28,5% στο 64% της αγοράς σε αντίθεση με το δορυφορικό πιάτο που ακολουθεί αντιστρόφως ανάλογη πορεία. Όσο για την συνδρομητική τηλεόραση συνολικά έχει ενισχυθεί κατά 30% και πλέον μέσα στην τελευταία πενταετία, δεδομένου ότι όλο και περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά διατηρούν πολλαπλές συνδρομές σε τέτοιου τύπου πλατφόρμες.