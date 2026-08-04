Bayer AG: Απροσδόκητη αύξηση κερδών στο β' τρίμηνο χάρη στην ισχύ της επιστήμης καλλιεργειών

Απροσδόκητη αύξηση των κερδών της κατέγραψε η Bayer AG κατά το δεύτερο τρίμηνο, με βασικό μοχλό τις ισχυρές επιδόσεις του τομέα επιστήμης των καλλιεργειών.

Απροσδόκητη αύξηση των κερδών της κατέγραψε η Bayer AG κατά το δεύτερο τρίμηνο, με βασικό μοχλό τις ισχυρές επιδόσεις του τομέα επιστήμης των καλλιεργειών (crop science).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,9%, φτάνοντας τα 2,14 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Bayer την Τρίτη. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, η οποία ανερχόταν στα 1,93 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα κέρδη στο τμήμα επιστήμης καλλιεργειών αυξήθηκαν κατά 30% εν μέρει λόγω της βελτιωμένης ζήτησης για σπόρους σόγιας, καθώς των υψηλότερων πωλήσεων και τιμών των ζιζανιοκτόνων με βάση τη γλυφοσάτη. Η Bayer διαχώρισε πρόσφατα την επιχείρηση γλυφοσάτης στις ΗΠΑ σε μια νέα οντότητα με την ονομασία Ruveon, κίνηση που θεωρείται προσπάθεια περιορισμού των κινδύνων από τις δικαστικές διαμάχες.

Παράλληλα, από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση στα μέσα του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος Bill Anderson διαχειρίζεται τις επιπτώσεις των μαζικών δικαστικών υποθέσεων που σχετίζονται με το ζιζανιοκτόνο Roundup, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη βελτίωση των επιδόσεων του ομίλου μέσω της μείωσης των διοικητικών επιπέδων και της κατάργησης χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Μάλιστα, η Bayer εξασφάλισε τον Ιούνιο ευνοϊκή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία αποδυνάμωσε ένα βασικό επιχείρημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η πλειονότητα των νομικών αξιώσεων που σχετίζονται με το Roundup.

Το επόμενο σημαντικό βήμα που αναμένουν η Bayer και οι επενδυτές της είναι η ακρόαση της 19ης Αυγούστου σε δικαστήριο του Μιζούρι σχετικά με τη συμφωνία συμβιβασμού ύψους 7,25 δισ. δολαρίων, η οποία έχει σχεδιαστεί για να καλύψει υφιστάμενες και μελλοντικές υποθέσεις που αφορούν το Roundup. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει λάβει μόνο προκαταρκτική έγκριση.

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας των προϊόντων υγείας των καταναλωτών, η μικρότερη επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας, κατέγραψε μικρή αύξηση των πωλήσεων σε προσαρμοσμένη βάση, με τα προϊόντα για την πεπτική υγεία να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, αν και συνέχισε να αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω της αδυναμίας της αγοράς στις ΗΠΑ.

Τέλος, για να συμβάλει στη χρηματοδότηση του κόστους των δικαστικών υποθέσεων, η Bayer πούλησε τον Ιούλιο μειοψηφικό ποσοστό στη δραστηριότητα των αντισυλληπτικών μακράς διάρκειας στην Apollo Global Management έναντι 3 δισ. ευρώ.