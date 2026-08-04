Χρηματιστήριο: Εναλλαγές προσήμου πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ήπιες εναλλαγές προσήμου την Τρίτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου το αγοραστικό ενδιαφέρον κρατάει την αγορά κοντά στα νέα πολυετή υψηλά, αν και δε λείπουν στοχευμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Με ήπιες εναλλαγές προσήμου κινείται την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου το αγοραστικό ενδιαφέρον κρατάει την αγορά κοντά στα νέα πολυετή υψηλά, αν και δε λείπουν στοχευμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Σημειώνεται ότι στις 11 συνεδριάσεις από τις 20 Ιουλίου μέχρι και το χθεσινό κλείσιμο, ο Γενικός Δείκτης «μετράει» συνολικά κέρδη της τάξης του 6,7%, ενώ στο ίδιο διάστημα ο δείκτης των τραπεζών ενισχύεται 11,96%.

Εκτός συνόρων το επενδυτικό κλίμα παραμένει βελτιωμένο, λόγω των προσδοκιών για περαιτέρω αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η πιο πρόσφατη πρότασή του για συνομιλίες με το Ιράν αποτελεί την «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης, ενώ εξέφρασε την προσδοκία ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως. Από την άλλη, το Ιράν διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες ή ότι έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις, που καταδεικνύει το πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση.

Στο επίκεντρο παραμένουν οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω του περάσματος δεν έχει ακόμη επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Χθες το Brent βρέθηκε να υποχωρεί άνω του 7%, ενώ σήμερα διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι.

Εντός συνόρων οι επενδυτές συνεχίζουν να εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα. Σήμερα η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 252 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, ενώ σήμερα μετά το κλείσιμο ανακοινώνει και η Cenergy. Αύριο αναμένονται ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις διοικήσεις των Coca-Cola HBC, ΔΕΗ και HelleniQ Energy, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.608,84 μονάδες με απώλειες 0,11%, κινούμενος με εναλλαγές προσήμου σε πολύ στενό εύρος διακύμανσης της τάξης των 14 μονάδων.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,19% στις 3.031,33 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Τράπεζα Κύπρου (+1,42%) στα 10,69 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Optima (+0,48%), η CrediaBank (+0,40%) και η Εθνική (+0,06%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονται η Eurobank (-0,67%), η Alpha Bank (-0,59%) και η Τρ. Πειραιώς (-0,50%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,1:1 με 68 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 33 σε αρνητικό και 50 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 33,91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,28 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει η Cenergy (+3,84%), ενώ ακολουθούν οι Aktor (+0,92%), Helleniq Energy (+0,78%), Motor Oil (+0,76%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,53%). Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι τίτλοι των ElvalHalcor (+0,51%), Jumbo (+0,48%), Metlen (+0,43%), Τιτάν (+0,38%), Viohalco (+0,22%), ΔΕΗ (+0,18%), Lamda Development (+0,08%) και Allwyn (+0,07%).

Στον αντίποδα, απώλειες καταγράφουν οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-1,73%), ΟΤΕ (-0,69%), ΔΑΑ (-0,56%), Aegean (-0,16%) και ΕΥΔΑΠ (-0,17%).