Υπερδιπλασιασμός στα κέρδη της BP το β΄τρίμηνο - Στα 5,7 δισ. δολάρια

Τα αποτελέσματα της BP ανακοινώνονται σε μία περίοδο όπου οι τιμές πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της BP για το β' τρίμηνο καθώς οι πετρελαϊκές εταιρείες φαίνεται πως έχουν μεγάλα οφέλη από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν.

Ειδικότερα, η πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη που σχετίζονται με το κόστος αντικατάστασης (replacement cost), που χρησιμοποιείται ως δείκτης για τα καθαρά κέρδη ύψους 5,7 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για κέρδη 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG.

Το αντίστοιχο διάστημα του 2025, τα καθαρά κέρδη της BP ήταν 2,35 δισ. δολάρια και 3,2 δισ. δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα αποτελέσματα της BP ανακοινώνονται σε μία περίοδο όπου οι τιμές πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Κατανοώ την πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά όταν σταματούν σε ένα πρατήριο για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους και βλέπουν τις υψηλές τιμές. Η πραγματικότητα είναι ότι παράγουμε ένα παγκόσμιο εμπόρευμα και η τιμή των προϊόντων που πουλάμε καθορίζεται από τη διεθνή τιμή αυτού του εμπορεύματος», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Μεγκ Ο' Νιλ, στο CNBC.

Η Ο' Νιλ πρόσθεσε ότι η εταιρεία έχει προσαρμόσει τη λειτουργία των διυλιστηρίων της, ώστε να μεγιστοποιήσει την παραγωγή των καυσίμων που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σε κάθε χρονική στιγμή, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ.

Επιπλέον, η BP συνεχίζει το πρόγραμμα απλοποίησης της οργανωτικής και επιχειρηματικής της δομής, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις βασικές της δραστηριότητες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα προχωρά στην πώληση μη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη μείωση του δανεισμού.

Παράλληλα, η BP επιδιώκει να σταθεροποιήσει τη διοικητική της ομάδα, έπειτα από μια περίοδο έντονων αλλαγών στα ανώτατα στελέχη. Σημειώνεται πως η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου απομάκρυνε αιφνιδιαστικά τον πρόεδρό της, Άλπμερτ Μάνιφολντ τον Μάιο, μόλις οκτώ μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά περίπου 25% από τις αρχές του έτους.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα» και ζητώντας να μειώσουν τις τιμές. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι εταιρείες ExxonMobil και Chevron ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή ότι τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν.