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Συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ για τη Θέουτα

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Συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ για τη Θέουτα
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Η Ισπανία και στη συνέχεια μια ομάδα 22 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Δανία, ζήτησαν διαδοχικά τη σύγκληση αυτής της συνάντησης.

Οι υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις «σχετικά με τις εξελίξεις στη Θέουτα» ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι είχε συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, υπό την προεδρία του Ιρλανδού υπουργού Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις.

Η Ισπανία και στη συνέχεια μια ομάδα 22 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Δανία, ζήτησαν διαδοχικά τη σύγκληση αυτής της συνάντησης, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν. Η ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, επέστρεψαν στο Μαρόκο το Σάββατο.

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tags:
Ισπανία
Μεταναστευτικό
Θέουτα
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