ΟΣΔΕ 2026: Μέσω myAGRO η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Κάθε παραγωγός θα υποβάλλει μία Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ανά έτος, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι παρεμβάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τις οποίες επιθυμεί να λάβει ενίσχυση.

Σε ψηφιακή βάση περνά η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026, με την ΑΑΔΕ να αναλαμβάνει τη λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος και την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης να υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής myAGRO στην πύλη myAADE.

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε υπογεγραμμένο από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή προβλέπει μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε δικαιούχο και νέους κανόνες για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και τους εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες. Όπως τονίζεται, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάθε παραγωγός θα υποβάλλει μία Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ανά έτος, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι παρεμβάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τις οποίες επιθυμεί να λάβει ενίσχυση. Στην αίτηση θα εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η βασική εισοδηματική στήριξη, η αναδιανεμητική ενίσχυση, η στήριξη νέων γεωργών, τα οικολογικά σχήματα, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και η ειδική ενίσχυση βάμβακος.

Θα περιλαμβάνονται επίσης τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και τα προγράμματα στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου. Για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ενιαίος ψηφιακός φάκελος, ο οποίος θα χρησιμοποιείται τόσο για τις πληρωμές όσο και για τους διοικητικούς ελέγχους.

Στον φάκελο θα τηρούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως μισθωτήρια, στοιχεία Ε9 και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή ή χρήση των δηλούμενων εκτάσεων.

Κάθε ενέργεια στην αίτηση θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, ώστε να δημιουργείται πλήρες ιστορικό των μεταβολών και των παρεμβάσεων. Επίσης, οι παραγωγοί θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε οι ίδιοι είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, δικαίωμα υποβολής θα έχουν γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, λογιστές και νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επαγγελματικά μητρώα.

Η ανάθεση της υποβολής σε τρίτο πρόσωπο θα απαιτεί ειδική εξουσιοδότηση, έγγραφη συμφωνία με τον παραγωγό και καταχώριση των στοιχείων του εξουσιοδοτημένου στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Ο παραγωγός θα μπορεί να ανακαλεί την εξουσιοδότηση οποιαδήποτε στιγμή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Η αμοιβή του συμβούλου δεν θα μπορεί να συνδέεται με το ύψος της ενίσχυσης που αναμένεται να λάβει ο παραγωγός.

Παράλληλα, ο εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας δεν θα επιτρέπεται να έχει οικονομικό συμφέρον στην αγροτική εκμετάλλευση για την οποία αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης.

Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί γεωχωρικά δεδομένα, εφαρμογές GIS και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και άλλων δημόσιων φορέων.

Μέσω των ελέγχων, θα εξετάζεται η συμφωνία μεταξύ των δηλωμένων εκτάσεων, των καλλιεργειών, του ζωικού κεφαλαίου, των φορολογικών στοιχείων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή της γης.

Τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης θα χρησιμοποιούνται και για τη Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής του ΕΛΓΑ, ώστε να περιορίζεται η επανυποβολή των ίδιων πληροφοριών.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, ο παραγωγός θα μπορεί να εκδίδει ειδικό ψηφιακό αρχείο με κωδικό QR για την ενεργοποίηση της «Κάρτας Αγρότη».

Το αρχείο θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως το ΑΦΜ, ο δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός IBAN και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Προβλέπεται επίσης ηλεκτρονική διασύνδεση των τραπεζών με την ΑΑΔΕ για την επιβεβαίωση των αναγκαίων στοιχείων. Ο λογαριασμός IBAN που θα δηλώνεται για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα παραμένει δεσμευμένος για όσο διάστημα αυτή βρίσκεται σε ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ