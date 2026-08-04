HSBC: Πάνω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη β' τριμήνου - Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 1 δισ. δολαρίων

Τα κέρδη προ φόρων του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 60% στα 10,1 δισ. δολάρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Υψηλότερα από τις προσδοκίες ήταν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η HSBC για το β' τρίμηνο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων και αύξησε τον στόχο εξοικονόμησης κόστους.

Τα έσοδα της μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρώπης ανήλθαν σε 19,1 δισ. δολάρια με άνοδο κατά 16% σε ετήσια βάση, ενισχυμένα από ένα εφάπαξ κέρδος ύψους 1,3 δισ. δολαρίων που προήλθε από έκτακτα (μη επαναλαμβανόμενα) στοιχεία.

Τα κέρδη προ φόρων του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 60% στα 10,1 δισ. δολάρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 9,5 δισ. δολάρια.

«Τα συνολικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι γινόμαστε η ισχυρότερη τράπεζα που είχαμε θέσει ως στόχο να δημιουργήσουμε», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ζορζ Ελχεντέρι στο Bloomberg. «Είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώνουμε στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, την οποία εφαρμόζουμε με ακρίβεια, πειθαρχία και ταχύτητα».

Από τότε που ανέλαβε τα ηνία της τράπεζας, ο Ελχεντέρι έχει επιταχύνει τον μετασχηματισμό της HSBC, προχωρώντας σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και απλοποίηση της οργανωτικής της δομής.

Πλέον, η HSBC εκτιμά ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης θα αποφέρει συνολική εξοικονόμηση κόστους ύψους 2 δισ. δολαρίων, έναντι 1,5 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει προηγουμένως.

Παράλληλα, η επανέναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έρχεται μετά την προσωρινή αναστολή παύση που είχε ανακοινώσει η HSBC τον Οκτώβριο, προκειμένου να διευκολύνει τη συμφωνία ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Hang Seng Bank.

Η μετοχή της κινείται σε επίπεδα ρεκόρ τις τελευταίες εβδομάδες, ανακάμπτοντας από την πτώση του Ιουνίου που είχε προκληθεί από την αυστηροποίηση των ελέγχων του Πεκίνου στις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων που είχε ανησυχήσει τους επενδυτές για επιπτώσεις στη δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας.

Οι καθαρές εισροές νέων κεφαλαίων στη μονάδα διαχείρισης πλούτου διαμορφώθηκαν στα 25 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 39 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, παραμένοντας ωστόσο στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η HSBC ανακοίνωσε επίσης προβλέψεις ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την αγορά επαγγελματικών ακινήτων στο Χονγκ Κονγκ, ενώ αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026, εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθούν τουλάχιστον στα 46 δισ. δολάρια.