Χτύπημα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ - Αγνοείται ένας ναυτικός

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ κοντινό δεξαμενόπλοιο υπέστη ολικό μπλακάουτ μετά την επίθεση.

Σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στις ακτές του Ομάν, κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ένας ναυτικός αγνοείται.

Πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου Minoan Pioneer με σημαία Λιβερίας χωρητικότητας 93.300 dwt (κατασκευής 2011), το οποίο χτυπήθηκε με άγνωστο βλήμα πιθανότατα drone το οποίο έπληξε το μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και τα μέλη του πληρώματος να προχωρήσουν στην εγκατάλειψή του, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί.

Αρχικά τα μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ζητώντας παράλληλα άμεση συνδρομή. Η εξέλιξη του περιστατικού οδήγησε τελικά στην εγκατάλειψη του πλοίου, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των υπόλοιπων ναυτικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ κοντινό δεξαμενόπλοιο υπέστη ολικό μπλακάουτ μετά την επίθεση.

Το «Minoan Pioneer» τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής εταιρείας Modion Maritime Management.

Οι αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες ναυτιλιακής ασφάλειας παρακολουθούν το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος ούτε ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ