IOBE: Μικρή εξασθένιση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο - Πιέσεις από βιομηχανία, ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Στις 107,6 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο, από 108,2 μονάδες τον Ιούνιο.

Στις 107,6 μονάδες εξασθένησε ελαφρά τον Ιούλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, από 108,2 μονάδες τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, η υποχώρηση αυτή προέρχεται από σχετική επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες, με τους υπόλοιπους τομείς, δηλαδή Κατασκευές και Λιανικό εμπόριο να κινούνται ανοδικά, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται σημαντικά.

Ειδικότερα, στις Κατασκευές, επανακάμπτει η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, αποκλειστικά λόγω των Δημόσιων έργων, ενώ στο Λιανικό εμπόριο υπάρχει σημαντική ενίσχυση, λόγω των αισιόδοξων εκτιμήσεων για τις τρέχουσες και μελλοντικές πωλήσεις. Στις Υπηρεσίες καταγράφεται έντονη υποχώρηση, λόγω των απαισιόδοξων προβλέψεων όλων των επιμέρους παραγόντων που συνθέτουν τον σχετικό δείκτη. Στη Βιομηχανία, οι προσδοκίες για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες καταγράφουν μικρή εξασθένιση.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, διατυπώνουν σημαντικά πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ παράλληλα ενισχύεται η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στο Ρωσο-ουκρανικό μέτωπο συνεχίζονται, ακόμη και όταν η έντασή τους πρόσκαιρα μειώνεται, διατηρώντας τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και συσσωρεύοντας κινδύνους για το παγκόσμιο εμπόριο και τις αγορές εμπορευμάτων και κεφαλαίων. Αυτή η αστάθεια συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία, όπως και ευρύτερα στην ευρωπαϊκή, με σημαντικές επιπτώσεις στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Πάντως, το πλαίσιο για τις εξαγωγές και η ζήτηση στην Ευρώπη φαίνεται πως μπορεί σταδιακά να βελτιώνονται, ενώ τα έως τώρα σημάδια για τον εισερχόμενο τουρισμό μάλλον κινούνται θετικά παρά αποτυπώνουν επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα:

➢ στη Βιομηχανία, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση εξασθένισε ήπια, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησε ελαφρά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητο.

➢ στις Κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν ελαφρά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν οριακά.

➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώθηκαν σημαντικά, ηπιότερα κινήθηκαν οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται οριακά.

➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν ήπια, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της κινήθηκαν ήπια πτωτικά.

➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, ενισχύθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ βελτιώθηκε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.