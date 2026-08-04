Φωτιές στην Αττική: Στάχτη 700.000 στρέμματα μέσα σε 9 χρόνια - Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ο κ. Κοντοές εξήγησε ότι τα συστήματα συνεχούς παρακολούθησης της μονάδας, μέσω δορυφορικών δεδομένων που ανανεώνονται ανά πέντε λεπτά.

Η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς επεκτείνεται σε περιοχές που έχουν πληγεί ξανά από μεγάλες φωτιές στο παρελθόν, ενώ οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο διευθυντής ερευνών της μονάδας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Χάρης Κοντοές.

Ο κ. Κοντοές εξήγησε ότι τα συστήματα συνεχούς παρακολούθησης της μονάδας, μέσω δορυφορικών δεδομένων που ανανεώνονται ανά πέντε λεπτά, κατέγραψαν σημαντική αλλαγή στην εικόνα της πυρκαγιάς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Αυτή η πυρκαγιά την οποία βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες πραγματικά είναι εντυπωσιακή», σημείωσε, αναφέροντας πως υπάρχουν ομοιότητες με την πυρκαγιά του 2021 στη βορειοανατολική Αττική, όταν μια φωτιά που θεωρούνταν υπό έλεγχο αναζωπυρώθηκε.

Οι φωτιές επαναλαμβάνουν τα ίδια «μονοπάτια»

Παρουσιάζοντας χάρτες από τα συστήματα του BEYOND, ο κ. Κοντοές στάθηκε στην επανάληψη των ίδιων μοτίβων πυρκαγιών στην περιοχή.

Όπως εξήγησε, σε χάρτη που συγκρίνει τις καμένες εκτάσεις προηγούμενων ετών με το σημερινό μέτωπο, φαίνεται ότι η νέα πυρκαγιά επικαλύπτει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή που είχε καεί το 2009.

«Βλέπετε τη σύμπτωση του αποτυπώματος του 2009 με το σημερινό κόκκινο πολύγωνο. Το μεγαλύτερο μέρος συμπίπτει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φωτιά, όπως εξήγησε, κινήθηκε προς τα ανατολικά, πέρασε από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού και επηρεάστηκε από τις προηγούμενες καμένες εκτάσεις του 2021. «Εκεί που είχε καεί το 2021 δεν υπήρχε πλέον η ίδια καύσιμη ύλη. Έτσι η πυρκαγιά αναζητά ό,τι ζωντανό δάσος υπάρχει», σημείωσε.

Περίπου 140.000 στρέμματα η έκταση της πυρκαγιάς

Αναφερόμενος στην έκταση της καταστροφής, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέφερε ότι η αρχική εκτίμηση από τα δεδομένα της πρωινής μέτρησης ήταν περίπου 140.000 στρέμματα, με την τελική αποτίμηση να απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω της μεγάλης παρουσίας κατοικιών μέσα σε δασικές εκτάσεις.

«Υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες μέσα σε περιοχές που χαρακτηρίζουμε ως πολύ σοβαρά καμένες. Και το κάψιμο μιας περιοχής έχει επίπεδα σοβαρότητας», ανέφερε.

«Έχουμε χτίσει οικισμούς μέσα στα δάση»

Ο κ. Κοντοές υπογράμμισε ότι η Δυτική Αττική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος που αντιμετωπίζει συνολικά η χώρα, καθώς πολλοί οικισμοί έχουν αναπτυχθεί μέσα ή δίπλα σε δασικές περιοχές.

«Αυτό είναι το κλασικό πρόβλημα όλης της Αττικής, ανατολικά και δυτικά. Οι παραλιακοί οικισμοί είναι χτισμένοι μέσα στα δάση», είπε, κάνοντας αναφορά και στην τραγωδία στο Μάτι το 2018.

Όπως ανέφερε, η απουσία ανθρώπινων απωλειών μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, όμως η εικόνα αποτυπώνει τον διαρκή κίνδυνο που υπάρχει όταν κατοικίες βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις.

«Η κλιματική κρίση αλλάζει τα δεδομένα»

Ο διευθυντής της μονάδας BEYOND τόνισε ότι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτεί αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι οικισμοί και προστατεύονται οι κατοικίες.

«Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή, την εποχή της κλιματικής κρίσης, την οποία δυστυχώς δεν υπολογίζουμε όσο πρέπει», είπε.

Όπως εξήγησε, η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των πυρκαγιών απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, καθώς πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα: παλιές κατασκευές, σπίτια χωρίς επαρκή πυροπροστασία, ακαθάριστα οικόπεδα και δρόμοι που δυσκολεύουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

«Ξέρουμε πού είναι ο κίνδυνος, ακόμη και σε επίπεδο σπιτιού. Όμως δεν προχωράμε όσο γρήγορα θα έπρεπε», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προστασία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην κρατική παρέμβαση. Χρειάζεται ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, των ιδιοκτητών και των τοπικών αρχών.

«Πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, ο κάτοικος, ο δήμος ή η κοινότητα να ευαισθητοποιηθούν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσει η φωτιά στο σπίτι μας και κάποιος άλλος να μας σώσει», ανέφερε.

«Μια μεγάλη πυρκαγιά αρκεί για να αλλάξει τα πάντα»

Ο κ. Κοντοές σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των πυρκαγιών, ωστόσο πολλές αντιμετωπίζονταν στα αρχικά τους στάδια, περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

«Είχαμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, αλλά τις αντιμετωπίζαμε νωρίς. Ένα γεγονός όμως, μια μεγάλη πυρκαγιά, είναι αρκετό για να αλλάξει την εικόνα», κατέληξε.