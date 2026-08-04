Saudi Aramco: Αύξηση 33% στα κέρδη β' τριμήνου λόγω του ράλι στο πετρέλαιο

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 33,4 δισ. δολάρια, από 25,2 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αυξημένα κατά 33% ήταν τα κέρδη της Saudi Aramco για το β' τρίμηνο καθώς επωφελήθηκε από την υψηλότερη τιμή του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας παράλληλα την ροή των εξαγωγών μέσω ενός αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 33,4 δισ. δολάρια, από 25,2 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών του Bloomberg έκανε λόγο για κέρδη ύψους 31,1 δισ. δολαρίων.

Η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 97 δολάρια ανά βαρέλι κατά τη διάρκεια του τριμήνου καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία. Αυτό απέφερε έκτακτα κέρδη στη Saudi Aramco, η οποία ανακατηύθυνε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, οι Χούθι της Υεμένης απειλούν να επιτεθούν σε δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν αυτή τη διαδρομή.

Η κρατική Saudi Aramco έχει επίσης επωφεληθεί από την ραγδαία άνοδο των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών, οι οποίες συχνά κινήθηκαν πάνω από την τιμή του αργού. Ακόμη και όταν το Brent υποχώρησε κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι μετά το μνημόνιο συνεργασίας ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές των προϊόντων αυτών παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

«Παρά την άνευ προηγουμένου διακοπή του εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ, συνεχίσαμε να αποδεικνύουμε την ικανότητά μας να εξασφαλίζουμε τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας, αξιοποιώντας τη διαφοροποιημένη βάση των περιουσιακών μας στοιχείων και τον πολυετή προγραμματισμό μας, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών υποδομών όπως ο αγωγός Ανατολής-Δύση», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Amin H. Nasser.