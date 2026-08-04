Προς νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων την Τρίτη, πλησιάζοντας σε νέα ιστορικά υψηλά, με τον Stoxx 600 να ενισχύεται 0,55% στις 655,35 μονάδες.

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων την Τρίτη, πλησιάζοντας σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα των εταιρειών αντισταθμίζουν τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,55% στις 655,35 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,76% στις 6.474 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 0,84% στις 26.255 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,34% στις 8.643 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,45% στις 10.907 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται +1,06% στις 53.432 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,10% στις 20.003 μονάδες.

Το κλίμα των επενδυτών ενισχύεται από μια σταθερή ροή ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, τα οποία συνέβαλαν στη διατήρηση της δυναμικής μετά την άνοδο της Δευτέρας. Οι ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν ανθεκτικές, καθώς οι ισχυροί ισολογισμοί των εταιρειών και η πτώση των τιμών της ενέργειας συνεχίζουν να προστατεύουν τους δείκτες από την ευρύτερη μακροοικονομική αβεβαιότητα.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μικρή άνοδο την Τρίτη, μετά από μια απότομη πτώση κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ωστόσο, η πτώση του αργού πετρελαίου περιορίστηκε, καθώς αναφορές έδειξαν ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε σημαντικά μειωμένη. Το αργό Brent ενισχύεται 1,36% στα 84,91 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι εταιρικές ανακοινώσεις. Η μετοχή της HSBC διολισθαίνει 0,70%, παρά το γεγονός ότι ο τραπεζικός κολοσσός ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του β' τριμήνου, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων και αύξησε τον στόχο εξοικονόμησης κόστους.

Την ίδια στιγμή, η γερμανική Bayer προκάλεσε άλλη μια θετική έκπληξη, σκαρφαλώνοντας 4,6% μετά την ανακοίνωση μιας απροσδόκητης αύξησης κατά 1,9% στο προσαρμοσμένο EBITDA του β' τριμήνου, με βασικό μοχλό τις ισχυρές επιδόσεις του τομέα επιστήμης των καλλιεργειών.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη της BP για το β' τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς οι πετρελαϊκές εταιρείες φαίνεται πως έχουν μεγάλα οφέλη από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν.

Στον κλάδο των ειδών πολυτελείας, ο οίκος Salvatore Ferragamo κατρακυλά 6,6% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, την Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι «αυτή τη στιγμή» διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι «η τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται «κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης».

Μικτά πρόσημα στα ταμπλό της Ασίας

Στα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε τα προηγούμενα κέρδη του, σημειώνοντας πτώση 0,37%, ενώ ο δείκτης Kosdaq των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε περισσότερο από 5%.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,24% και ο Topix έχασε 0,25%. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας, ο S&P/ASX 200, κέρδισε 1,2%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,7%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε άνοδο 1,2%.