O ΟΛΠ προετοιμάζει το έδαφος για εξαγορές και επέκταση πέρα από τον λιμάνι του Πειραιά

Η εταιρεία θα μπορεί πλέον να επενδύει σε άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές, να αποκτά ή να πωλεί εταιρικές συμμετοχές και να αναλαμβάνει τη διαχείριση λιμένων και εγκαταστάσεων εκτός Πειραιά.

Την εταιρική υποδομή που απαιτείται για τη διεύρυνση της παρουσίας του σε νέες λιμενικές, επενδυτικές και εφοδιαστικές δραστηριότητες δημιουργεί ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, μέσα από τις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό του. Οι τροποποιήσεις, οι οποίες αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 Αυγούστου 2026, παρέχουν στην ΟΛΠ Α.Ε. ένα σαφώς ευρύτερο πεδίο επιχειρηματικής δράσης.

Η εταιρεία θα μπορεί πλέον να επενδύει σε άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές, να αποκτά ή να πωλεί εταιρικές συμμετοχές και να αναλαμβάνει τη διαχείριση λιμένων και εγκαταστάσεων εκτός Πειραιά. Οι νέες προβλέψεις, όπως επισημαίνουν ασφαλείς πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν συνεπάγονται από μόνες τους την άμεση είσοδο του ΟΛΠ σε συγκεκριμένη επένδυση ή διαγωνισμό. Δημιουργούν, ωστόσο, το αναγκαίο καταστατικό πλαίσιο ώστε η εταιρεία να μπορεί στο μέλλον να εξετάζει και να υλοποιεί τέτοιες κινήσεις χωρίς να περιορίζεται από τον σημερινό εταιρικό σκοπό της.

Η ουσιαστικότερη μεταβολή αφορά το άρθρο 2 του καταστατικού. Σε αυτό προστίθεται η δυνατότητα ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση λιμενικών υποδομών εκτός του λιμένα Πειραιά. Η πρόβλεψη επεκτείνεται ρητά στη διαχείριση άλλων λιμένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Με τον τρόπο αυτό, ο ΟΛΠ αποκτά τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς παραχώρησης, σε κοινοπρακτικά επενδυτικά σχήματα ή σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η αλλαγή αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω της διατύπωσης «ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά», η οποία δεν περιορίζει τις δραστηριότητες της εταιρείας μόνο σε όσες κατονομάζονται στο καταστατικό. Αντίθετα, της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών αντικειμένων που θα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον λιμενικό και μεταφορικό τομέα.

Διεύρυνση στις υπηρεσίες logistics

Στον νέο εταιρικό σκοπό εντάσσεται και η διαχείριση και παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συγκεκριμένη προσθήκη δημιουργεί τη δυνατότητα επέκτασης του ΟΛΠ πέρα από τις παραδοσιακές λιμενικές λειτουργίες.

Η εταιρεία θα μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδέουν τη διακίνηση φορτίων μέσω του λιμένα με την αποθήκευση, τη διανομή, τις χερσαίες μεταφορές και την ευρύτερη οργάνωση των εμπορευματικών ροών.

Πρόκειται για κατεύθυνση που μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο του ΟΛΠ στην αλυσίδα μεταφοράς και να τον μετατρέψει από διαχειριστή λιμενικών υποδομών σε πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς ναυτιλιακές εταιρείες, μεταφορικές επιχειρήσεις και διακινητές φορτίων.

Η προσθήκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή λιμάνια δεν περιορίζονται πλέον στην εξυπηρέτηση πλοίων και φορτίων. Αναπτύσσουν παράλληλα δίκτυα logistics, αποθηκευτικές υποδομές, διατροπικές συνδέσεις και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Δυνατότητα επενδύσεων και εξαγορών

Ιδιαίτερα ευρεία είναι και η νέα πρόβλεψη για την τοποθέτηση κεφαλαίων σε άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διατύπωση, ο ΟΛΠ θα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό.

Η διάταξη δεν περιορίζει την εταιρεία σε επενδύσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διαχείριση λιμένων. Παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ενέργεια, οι λιμενικές υπηρεσίες ή η ανάπτυξη υποδομών.

Παράλληλα, το νέο καταστατικό επιτρέπει ρητά την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, καθώς και την απόκτηση και εκποίηση συμμετοχών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.

Οι προβλέψεις αυτές δίνουν στον ΟΛΠ τη δυνατότητα να διαχωρίζει νέες δραστηριότητες σε αυτόνομες εταιρικές δομές, να συμμετέχει σε επενδυτικά σχήματα με τρίτους ή να προχωρεί σε εξαγορές, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

Ταυτόχρονα, η δυνατότητα εκποίησης συμμετοχών επιτρέπει στην εταιρεία να αναδιαρθρώνει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο και να αποχωρεί από δραστηριότητες που δεν ανταποκρίνονται πλέον στη στρατηγική της.

Ο Πειραιάς παραμένει στο επίκεντρο

Η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού δεν αλλάζει τον βασικό ρόλο του ΟΛΠ ως διαχειριστή του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας.

Στο καταστατικό εξακολουθεί να περιλαμβάνεται ως κεντρικός σκοπός η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Η σύμβαση υπογράφηκε το 2002 και τροποποιήθηκε το 2016, καθορίζοντας το πλαίσιο εκμετάλλευσης και ανάπτυξης του λιμένα Πειραιά.

Η έδρα της εταιρείας παραμένει στον Δήμο Πειραιώς και η διάρκειά της εξακολουθεί να ορίζεται έως την 1η Μαρτίου 2098.

Παράλληλα, το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διάταξη αυτή συμπληρώνει το νέο μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς παρέχει στον ΟΛΠ τη δυνατότητα δημιουργίας φυσικής παρουσίας σε περιοχές όπου ενδέχεται να αναλάβει νέα έργα ή επενδύσεις.

Οι καταστατικές αλλαγές δεν προδικάζουν τις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις της εταιρείας. Διευρύνουν, όμως, ουσιαστικά τις διαθέσιμες επιλογές της και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για μια στρατηγική επέκτασης πέρα από τα όρια του Πειραιά.

Ο ΟΛΠ αποκτά, έτσι, τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως επενδυτική πλατφόρμα στον χώρο των λιμένων και των logistics, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την οικονομική βάση και τη διεθνή διασύνδεση που έχει αναπτύξει μέσω της λειτουργίας του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ