Νέα σελίδα για την ιστορική πιτσαρία που χωρίζει τους δρόμους της με Taco Bell και KFC. Deal με LongRange Capital - Yum China.

Την πώληση της Pizza Hut έναντι 2,7 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η Yum Brands την Τρίτη.

Η Pizza Hut θα καταλήξει σε δύο διαφορετικούς αγοραστές: στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων LongRange Capital έναντι 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ τα καταστήματα της εταιρείας στην Κίνα, θα αποκτήσει η Yum China, σε μία ξεχωριστή συναλλαγή ύψους 1,2 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία διακόπτει τους δεσμούς δεκαετιών της Pizza Hut με την Taco Bell και την KFC, τις αδελφές μάρκες στο χαρτοφυλάκιο της Yum Brands.

Το deal βάζει τέλος στα χρόνια δυσκολιών που αντιμετώπιζε η Pizza Hut, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνολική οικονομική απόδοση του ομίλου.

Η ανταγωνίστριά της, Domino’s Pizza έχει πάρει σημαντικά μερίδια αγοράς από την Pizza Hut εδώ και χρόνια, ενώ οι εφαρμογές για ντελίβερι όπως το DoorDash έχουν κλέψει περαιτέρω πωλήσεις από την αλυσίδα.

Τον Νοέμβριο, η Yum Brands ξεκαθάρισε ότι διερευνά στρατηγικές επιλογές για την Pizza Hut, σύμφωνα με το CNBC.

Οι αδελφοί Νταν και Φρανκ Κάρνεϊ ίδρυσαν την Pizza Hut το 1958 στο Γουϊτσίτα του Κάνσας. Ένα χρόνο αργότερα, παραχώρησαν την ιδέα για franchise.

Το 1969, η Pizza Hut εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο ενώ δύο χρόνια μετά, έγινε η μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας στον κόσμο, αν και έχασε τον τίτλο το 2017 από την Domino’s.

Η PepsiCo αγόρασε την Pizza Hut το 1977, σηματοδοτώντας την είσοδο του γίγαντα των ποτών στον κλάδο της εστίασης. Μέχρι το 1986, κατείχε επίσης την Taco Bell και την KFC.

Όταν η Pepsi αποσχίστηκε από τη μονάδα εστιατορίων της το 1997, η εταιρεία ονομάστηκε Tricon Global Restaurants και αργότερα εγένετο... Yum.