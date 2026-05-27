Lamda Development: Πού θα πάνε τα 350 εκατ. του νέου retail bond

Από 3 έως 5 Ιουνίου η δημόσια προσφορά. Στις 10 Ιουνίου στο ταμπλό. Σε δάνεια και έξοδα κίνησης τα κεφάλαια. Τι αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το χρονικό διάστημα από 3 έως 5 Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά - εγγραφή για την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), επταετούς διάρκειας, ύψους έως 350 εκατ. ευρώ (με βάση τα 330 εκατ. καθώς με χαμηλότερο ποσό η διαδικασία θα ματαιωθεί), που προωθεί ο όμιλος Lamda Development, όπως προ ημερών μόλις είχε αποκαλύψει το insider.gr, ενώ χτες εγκρίθηκε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στις 02.06.2026 αναμένεται η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens να έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου.

Όπως έχουμε αναφέρει, το νέο retail bond θα κατευθυνθεί σε αναχρηματοδότηση δανεισμού και για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών. Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 350 εκατ.. Οι δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προβλέπεται) εκτιμώνται σε περίπου 10 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε περίπου 340 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

(Α) Ποσό 320 εκατ., για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης σύμφωνα με τον όρο 9.3 του ΚΟΔ 2020, την 21.07.2026.

(Β) Ποσό περίπου 20 εκατ. θα διατεθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας ή/και εταιρειών του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των 330 εκατ., η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί. Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγορά

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του Επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building») το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 350.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 245.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 350.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Ακίνητο Ελληνικού

Όπως σημειώνεται, για το σύνολο της χρήσης 2026, αναμένεται να συνεχισθεί η θετική πορεία των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης. Αναφορικά με την αξιοποίηση του Ακινήτου στο Ελληνικό την 31.12.2025 είχαν αναληφθεί και δεν είχαν ακόμη εκτελεστεί κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις (εκτός ισολογισμού/Κατάστασης Οικονομικής Θέσης) για υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών, project management, καθώς και εργολαβιών κατασκευής ύψους 1,040 δισ..

Επίσης, σημειώνεται πως, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30.04.2026 ξεπέρασαν τα 1,7 δισ.. Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 30.04.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 577 διαμερίσματα ή 86%. Έως το τέλος του 2026 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον περίπου 300 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens.

Το 2025 συνεχίστηκε η πρόοδος τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και υλοποίηση της πρόβλεψης για έργα υποδομών ποσού περίπου 426 εκατ.. Από την έναρξη του Έργου Ελληνικού και μέχρι του τέλους του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και υλοποίηση της πρόβλεψης για έργα υποδομών ποσού περίπου 990 εκατ..

Παράλληλα προχωρούν οι εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων στο Little Athens όπως επίσης και στα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η κατασκευαστική μονάδα της Εταιρείας (Construction Business Unit) τα οποία υλοποιούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά.

Τα υπόλοιπα έργα στον Μητροπολιτικό Πόλο, συμπεριλαμβανομένων του Riviera Galleria και του Sports Complex, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ανοίγματος, με τα πρώτα αθλητικά γήπεδα και αναμένουμε να παραδοθούν από την Περιφέρεια Αττικής στους αθλητές το συντομότερο. Σημειώνεται ότι οι αγορές επηρεάζονται σημαντικά από αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, η οποία δημιουργεί αλυσιδωτές προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος δεν έχει συμφωνημένες-συμβασιοποιημένες τελικές τιμές πώλησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών έργων και αναπτύξεων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού.

Το γεγονός αυτό παρέχει στον Όμιλο τη δυνατότητα να μετακυλήσει στους αντισυμβαλλόμενους μέρος ή ολόκληρο από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας που παρατηρείται προσφάτως στην αγορά, διατηρώντας παρόλα αυτά τις τιμές πώλησης σε ανταγωνιστικά επίπεδα βάσει των ευρύτερων συνθηκών αγοράς. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές κατάρτισης μελλοντικών εκτιμήσεων-προϋπολογισμού για τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα, ο Όμιλος έχει συμπεριλάβει περιθώρια για αστάθμητους κινδύνους (contingencies) στις εκτιμήσεις κόστους για όλα τα έργα και αναπτύξεις που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό.

Στη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης της Riviera Galleria και στους Βασικούς Επιχειρηματικούς Όρους Χρηματοδότησης The Ellinikon Mall (Term sheet) η μη ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας εκάστου των έργων την 31.08.2026 και την 30.11.2027 αντιστοίχως συνιστά (α) γεγονός καταγγελίας των συμβάσεων αυτών και (β) λόγο μη χορήγησης παράτασης εκ μέρους των δανειστών στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών, καθιστώντας τα ως άνω δάνεια αποπληρωτέα την 31.12.2026 και την 31.12.2027 αντιστοίχως. Ειδικότερα, όσον αφορά στο ως άνω γεγονός καταγγελίας και σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Riviera Galleria, η Riviera Galleria έχει αιτηθεί την παράταση της ως άνω προθεσμίας ως την 31.03.2027.

Τι συμβαίνει με την ΙΟΝ

Για το deal με τον όμιλο ΙΟΝ, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Ακινήτου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες, αναφέρεται ότι η συναλλαγή τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250 χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. χώρων γραφείων, ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει ο Όμιλος ανέρχεται σε €450 εκατ..

Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό.