Μακρόν για φωτιές: «Πρέπει να φυτέψουμε ένα δάσος προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή»

«Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, κάτι που αποτελεί καλή είδηση για το Λαντ», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS) του Μπορντό.

Στον γειτονικό νόμο Ζιρόντ, όπου μαίνεται από την Τετάρτη μια τεράστια πυρκαγιά που απειλεί τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως αλλά παραμένει επικίνδυνη και «πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Θα πρέπει να φυτέψουμε ένα δάσος προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή»

«Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους.

«Θα πρέπει, το γνωρίζουμε, να ξαναφυτέψουμε και να ανοικοδομήσουμε ένα διαφορετικό δάσος», διότι «πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής» καθώς και «στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό» που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες, είπε ο Μακρόν μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το επιχειρησιακό κέντρο πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS) του Μπορντό.

Η πυρκαγιά που κατέκαυσε 420.000 στρέμματα γης στην Ζιρόντ παρουσιάζει σήμερα «λιγότερες» ενεργές εστίες, αλλά οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη τον έλεγχό της, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Πυρόσβεσης (Sdis) 33 της περιφέρειας. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό, δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ, εκπρόσωπος της Sdis 33.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις φλόγες να φτάνουν σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό. Οι συνεχείς μεταβολές στην κατεύθυνση των ανέμων προκάλεσαν σειρά αναζωπυρώσεων με επέκταση των ζωνών εκκένωσης και να ενεργοποιηθεί επανειλημμένα το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης FR-Alert, μέσω του οποίου κάτοικοι και τουρίστες έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ