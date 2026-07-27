Τρεις συλλήψεις για την τραγωδία με έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου ενώ 37χρονος τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατά το ΣΚΑΙ, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου. Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος ημεδαπός.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.