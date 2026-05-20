IRC Ελληνικού: «Ψηλώνει» (με αλλαγές) η mega επένδυση 1,8 δισ. ευρώ των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ/HardRock

Προχωρούν από την ΤΕΡΝΑ οι εργασίες για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Τουριστικού και Ψυχαγωγικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό. Περιβαλλοντικό «οκ» στον φάκελο τελικού σχεδιασμού, ποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει στο project. Έτοιμο το 2029 το ξενοδοχείο, με καζίνο και άλλους χώρους.

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες, από την ΤΕΡΝΑ, στο μεγάλο κοινό project των Hard Rock International και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (51%-49%) που αφορά στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Τουριστικού και Ψυχαγωγικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό, γνωστό και ως εμβληματικό project IRC (Integrated Resort Casino). Όπως και προ μηνών είχαμε αναφέρει, η μεγάλη επένδυση άνω των 1,8 δισ. με πύργο 197 μέτρων και 42 ορόφων ολοένα και «ψηλώνει».

Ως γνωστόν, η οικοδομική άδεια του Ολοκληρωμένου Τουριστικού και Ψυχαγωγικού Συγκροτήματος εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και οι εργασίες έχουν αρχίσει να «πυκνώνουν» με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2029.

Το «ΟΚ» στις τροποποιήσεις

Αυτό το χρονικό διάστημα, μάλιστα, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που σχετίζεται με τον «Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού» και κατά βάση τις εγκρίσεις για τις τροποποιήσεις πολεοδομικών μεγεθών του Κτιριακού Συγκροτήματος Τουρισμού-Αναψυχής «Integrated Resort Complex Ellinikou». Μπορεί να είναι μια σχετική τυπική και απλή διαδικασία, πλην όμως, ουσιαστική για το όλο εγχείρημα.

Να αναφέρουμε ότι οι διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως σε μείωση της συνολικής δόμησης (126.195,23 τ.μ. έναντι 128.886,83 τ.μ.), μείωση της συνολικής κάλυψης (από 46.789,10 τ.μ. σε 45.888,29 τ.μ.) και μείωση των συνολικών θέσεων στάθμευσης (2.210 θέσεις από 2.411 θέσεις, ενώ θα υπάρχουν 64 θέσεις λεωφορείων και 138 μηχανών), με τις υλοποιούμενες να υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα απαιτούμενες.

Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν συνιστούν αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας κατάταξης του συνολικού έργου, ούτε και επιφέρουν ανάγκη για την επιβολή νέων περιβαλλοντικών όρων καθώς οι αρχές σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας αλλά και συνολικά ο χαρακτήρας του έργου δεν μεταβάλλονται.

Αντιθέτως, επέρχεται συνολικά μείωση του μεγέθους του έργου συγκριτικά με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο, και κατά συνέπεια βελτίωση αναφορικά με το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Η μείωση των βασικών πολεοδομικών μεγεθών αντανακλάται σε μικρότερη κατανάλωση πόρων, μικρότερη παραγωγή αποβλήτων και εν γένει περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του έργου προς την αρχή της αειφορίας.

Οι λειτουργικές ενότητες

Σε σχέση με τις λειτουργικές ενότητες, αυτές αφορούν σε:

Ξενοδοχείο 5 αστέρων με 900 δωμάτια, 200 σουίτες (2.920 κλίνες)

Καζίνο, εμβαδού 14.674,38 m²

Συνεδριακοί χώροι και εκθεσιακό κέντρο, εμβαδού 17.052,81 m²

Εξωτερικοί υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, εμβαδού 7.158,16 m²

Χώροι Ψυχαγωγίας, Συνάθροισης Κοινού, και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με αμφιθέατρο, εμβαδού 7.403,84 m²

Χώροι Εστίασης εμβαδού 8.093,44 m²

Συγκρότημα SPA και Πισινών 1oυ ορόφου εμβαδού 2.908,33 m²

Καταστήματα Λιανικής Πώλησης εμβαδού 327,74 m²

Χώροι Γραφείων εμβαδού 4.404,62 m²

Στεγασμένοι Χώροι Στάθμευσης 1.091 Ι.Χ. οχημάτων

Υπαίθριοι Χώροι Στάθμευσης 1.119 οχημάτων, 63 λεωφορείων και μεγάλων οχημάτων και 138 θέσεων μηχανών.

Η στόχευση, τα οφέλη, η επισκεψιμότητα

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα τοπόσημο της ευρύτερης περιοχής του αστικού ιστού και να προσφέρει μία αξιόλογη εμπειρία αναψυχής και πολιτισμού. Η ανάπτυξη του «INTEGRATED RESORT COMPLEX ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» (IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) θα αποτελέσει ένα πρωτοποριακό τουριστικό «προϊόν» αναψυχής, με στόχο να συμβάλει σε μία ξεχωριστή διεθνή εμπειρία για τον κάθε επισκέπτη, που θα προωθήσει ολόκληρη την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού -Αγίου Κοσμά, ώστε να γίνει ένας από τους πρωταρχικούς προορισμούς τόσο για τους Αθηναίους, όσο και για τους επισκέπτες της πόλης. Το έργο που θα κατασκευαστεί πρόκειται μέσα από ένα ευρύ φάσμα χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων χώρων για διεθνή πολιτιστικά και θεματικά αξιοθέατα (αθλητικές διοργανώσεις κτλ.), καθώς και συνεδριακές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, να συμβάλει στη διεύρυνση του φάσματος των εγκαταστάσεων φιλοξενίας, πολιτισμού και διασκέδασης του Μητροπολιτικού Κέντρου της Αθήνας.

Όπως έχει αναφέρει ο κ. Γεώργιος Στρατηγός, Executive Director, Hard Rock Athens IRC SA, μιλώντας πέρυσι σε σχετικό πάνελ για τις μεγάλες επενδύσεις στο Real Estate της χώρας, περίπου 10 με 15 χιλιάδες επισκέπτες ημερησίως αναμένεται να υποδεχτεί από το 2028, όταν και θα τεθεί σε λειτουργία, το εμβληματικό project του IRC (Integrated Resort Casino), «αν και ακόμη δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για την προβλεπόμενη επισκεψιμότητα. Έχουμε καταλήξει ότι θα φτάνουμε τις 10.000 - 15.000 άτομα ημερησίως και ανάλογα με το αν υπάρχουν συνέδρια.

Ένας τέτοιος κόμβος θα προσελκύσει διαφορετικού είδους κοινό, μεγαλύτερων εισοδηματικών κριτηρίων που θα ενισχύει το αποτύπωμα της Αθήνας ως city experience, πέραν του Ήλιος - Θάλασσα - Πολιτισμός. Θα συμβάλλει το συγκρότημα στην προβολή της χώρας». Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για μια επένδυση ορόσημο, ύψους σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ. «Δεν υπάρχει όμοιο συγκρότημα σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι τώρα το συναντάμε στην Αμερική και την Ασία. Θα αλλάξει όλο το τουριστικό αποτύπωμα της χώρας», είχε σημειώσει.

Το συγκρότημα θα προσφέρει ολιστική εμπειρία ψυχαγωγίας, έχοντας, μεταξύ άλλων, 1.100 κλειδιά, 200 σουίτες και 900 δωμάτια, 14 διαφορετικά food and beverage brands για κουζίνα, συναυλιακούς χώρους, αρένα κλειστών θεαμάτων, ένα συνεδριακό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις για όλη την οικογένεια αλλά και το καζίνο, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, προσελκύοντας διαφορετικό είδος κοινού.

Η δομή του IRC

Στην υπόγεια στάθμη του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετούνται Βοηθητικές Χρήσεις, Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και μεγάλος Χώρος Στάθμευσης.

Ισόγειο

Το κτιριακό συγκρότημα παρέχει στην Ισόγεια στάθμη δύο κύριες δυνατότητες εισόδου των επισκεπτών (νότια / νοτιοανατολικά του συγκροτήματος): • για τους συνήθεις πελάτες του καζίνο και του ξενοδοχείου/ επισκέπτες (πλειοψηφία πελατών) • για τους επισκέπτες του Συνεδριακού Κέντρου.

Οι πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία του κτιριακού συγκροτήματος, ενσωματώνοντας ανελκυστήρες κοινού, ανελκυστήρες υπηρεσίας και κλιμακοστάσια. Πρόσθετα κλιμακοστάσια υπάρχουν σε κατάλληλα σημεία του κτιριακού συγκροτήματος, ώστε να ικανοποιείται ο Κανονισμός Παθ. Πυροπροστασίας.

Η ενότητα του Καζίνο χωροθετείται σε κεντροβαρική περιοχή της ισόγειας στάθμης του κτιριακού συγκροτήματος, περιβαλλόμενη από χώρους εστίασης, Cafe και εμπορικούς χώρους, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σύνολο με έντονη κοινωνική έκφραση, σχετισμένη με την αναψυχή και την εμπορική δραστηριότητα.

Το Θέατρο / Συναυλιακός Χώρος έχει σχεδιαστεί για να ψυχαγωγεί, ενώ η «πλατεία» θα επεκτείνεται στον νότιο κλιμακωτό εξωτερικό χώρο, για τις ανάγκες υπαίθριων εκδηλώσεων, φεστιβάλ και συναυλιών. Εμπνευσμένο από την μορφή ενός αμφιθεάτρου θα συνδυάζει πολιτισμό και ψυχαγωγία, ενίοτε και με αθλητικές εκδηλώσεις. Έχει την δυνατότητα να λειτουργεί είτε κλειστό, είτε ανοικτό και ενοποιημένο με τον παρακείμενο κλιμακωτό υπαίθριο χώρο συγκέντρωσης θεατών.

Το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο χωροθετείται στην ισόγεια στάθμη του κτιριακού συγκροτήματος. Παρέχει μεγάλη αίθουσα συνεδρίων / εκθέσεων, αίθουσες εκδηλώσεων και συναντήσεων, καθώς και υποστηρικτικούς χώρους. Παρακείμενος του Συνεδριακού Κέντρου βρίσκεται υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων ικανός να εξυπηρετήσει σχετικές υπαίθριες δραστηριότητες. Το Συνεδριακό Κέντρο ακολουθεί τις προδιαγραφές Μεγάλων Συνεδριακών Κέντρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 23908/1991).

Μεγάλος αριθμός βοηθητικών χώρων υποστηρίζει με την παρουσία του την λειτουργία των δραστηριοτήτων του κτιριακού συγκροτήματος.

1ος όροφος – δώμα ισογείου

Στην 2η στάθμη της βάσης (Podium) του κτιριακού συγκροτήματος, η οποία εν μέρει αποτελεί και τον 1ο όροφο του Πύργου, χωροθετούνται το SPA με το Γυμναστήριο, Χώροι Εστίασης και Café, Club, Βοηθητικοί Χώροι και Υπαίθριες διαμορφώσεις με Υπαίθριες Πισίνες και Φύτευση Δωμάτων. Η στάθμη αυτή επικοινωνεί λειτουργικά με τον κλιμακωτό υπαίθριο χώρο επέκτασης του Αμφιθεάτρου.

Πύργος

Το ξενοδοχείο (Πύργος) αναπτύσσεται σε 41 ορόφους και αποτελείται από τρείς επιμέρους ογκοπλαστικές ενότητες (βάση, μεσαίο τμήμα, κορυφή). Στον Πύργο χωροθετούνται οι εξής λειτουργίες: Δωμάτια Ξενοδοχείου, Σουίτες Ξενοδοχείου, Σουίτες Παιγνίων, Εστιατόριο, Bar, Χώροι Κατακόρυφης και Οριζόντιας Κυκλοφορίας, Υπαίθριες Πισίνες, Βοηθητικοί Χώροι, Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Πολυώροφος χώρος στάθμευσης

Στη βορειοανατολική περιοχή της Βάσης του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετείται πολυώροφος στεγασμένος χώρος Στάθμευσης με ελικοδρόμιο στην απόληξή του.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Όπως έχει καταγραφεί στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, «με γνώμονα τον βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο σχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου, υιοθετήθηκε η προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και του πολιτισμού. Αξιοποιώντας πρακτικές αειφόρου σχεδιασμού και διατηρώντας αδιατάραχτο το τοπικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, γίνεται προσπάθεια ανάδειξης του φυσικού και γηγενούς τοπίου της Αθήνας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει βασικά στοιχεία, όπως το υδάτινο στοιχείο, τα αυτοφυή και ενδημικά φυτά και δέντρα και την αναφορά στη Μεσογειακή γη, καταλήγοντας σε έναν αξιόλογο και βιώσιμο υπαίθριο χώρο που εναρμονίζεται με το αστικό τοπίο και το παραλιακό μέτωπο.

Μια εξαιρετικά και σημαντική πτυχή του σχεδιασμού είναι η χρήση της εγγενούς φυτικής παλέτας που είναι εναρμονισμένη και δοκιμασμένη στην περιοχή. Επιλέγοντας δενδρύλλια που είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό κλίμα και τις εδαφικές συνθήκες, ο φυτεμένος χώρος μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς να απαιτείται υπερβολικό πότισμα ή εξειδικευμένες λιπάνσεις. Τα ενδημικά φυτά μειώνουν την ανάγκη για άρδευση και πολύπλοκη συντήρηση. Μπορούν επίσης να παρέχουν ενδιαιτήματα για την τοπική βιοποικιλότητα. Ο συγκεκριμένος φυτεμένος χώρος της οροφής του Podium παρέχει εξαιρετική ευκαιρία για εφαρμογή της στρατηγικής της πράσινης στέγης ως έχει αναφερθεί. Τα δέντρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μείωση της θερμότητας, να παρέχουν σκιά, ενώ η χαμηλή φύτευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκράτηση και την αναδιανομή των όμβριων υδάτων που συλλέγονται από τη στέγη.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η δημιουργία άνετων και βιώσιμων υπαίθριων χώρων για τους επισκέπτες, με την κατάλληλη σκίαση για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Οι χώροι συνάθροισης, άνετοι και προσεκτικά σχεδιασμένοι, και ο περιβάλλων χώρος περιμετρικά του έργου έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν φυσική σκιά, με τη χρήση δέντρων και πέργκολων. Επιπλέον, η χρήση μέσων προστασίας από τον άνεμο μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία κατάλληλων μικροκλιματικών συνθηκών, επιτρέποντας την ανάπτυξη μιας ευρύτερης ποικιλίας φυτών. Η δημιουργία των επιθυμητών μικροκλιματικών συνθηκών θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης».