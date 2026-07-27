Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε δάνειο 302 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ για εκσυγχρονισμό του στρατού

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 69,2 δισεκ. λεκ (738 εκατ. ευρώ), θα τριπλασιαστεί δηλαδή, σε σύγκριση με το 2020.

Το κοινοβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε σήμερα ένα δάνειο ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων (265,5 εκατ. ευρώ) που θα χορηγήσουν στη χώρα οι ΗΠΑ προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στρατός της και να αυξηθεί έτσι ο αμυντικός προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 69,2 δισεκ. λεκ (738 εκατ. ευρώ), θα τριπλασιαστεί δηλαδή, σε σύγκριση με το 2020.

«Το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις στην άμυνα, κυρίως στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Αλβανία απέναντι στο ΝΑΤΟ», είπε στη Βουλή ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσαλιστών, Ταουλάντ Μπάλα. Τα χρήματα θα δοθούν «για τον εκσυγχρονισμό» των ενόπλων δυνάμεων με την αγορά εξοπλισμού που θα είναι «συμβατός με τα πρότυπα (…) του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Πέρυσι, οι 32 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι μέχρι το 2035 ο αμυντικός προϋπολογισμός τους θα ανέλθει τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ τους. Η Αλβανία καταβάλλει προσπάθειες για να πετύχει αυτόν τον στόχο.

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος FMS των ΗΠΑ για την πώληση αμερικανικού στρατιωτικού υλικού.

Σύμφωνα με τον Μπάλα, η Αλβανία θα έχει στη διάθεσή της τέσσερα χρόνια για να επιλέξει τα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσει με το δάνειο, το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί σε βάθος 12ετίας.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με τις ψήφους των 74 βουλευτών της πλειοψηφίας, σε σύνολο 140. Αν και η σοσιαλιστική κυβέρνηση χαρακτήρισε «ιστορική» τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, η αντιπολίτευση μποϊκοτάρισε την ψηφοφορία, με το σκεπτικό ότι το νομοσχέδιο προωθήθηκε βιαστικά και χωρίς διαφάνεια και οι βουλευτές το παρέλαβαν μόλις λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Βουλής. Το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα διαφώνησε με τη διαδικασία, θεωρώντας την αντισυνταγματική, αν και ανέφερε ότι στηρίζει τη συμφωνία στην ουσία της.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο κοινοβούλιο, είπε ο βουλευτής Μπελίντ Κελίτσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ