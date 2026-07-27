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Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

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Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Photo Credit: Getty Images / Ideal Image
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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2.

Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Σταυρό Ευβοίας

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων στην Εύβοια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:20 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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