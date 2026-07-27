Παπασταύρου: Οι 700 οργανισμοί διαχείρισης νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον

«Οι 700 και πλέον οργανισμοί διαχείρισης του νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον, δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του νερού» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου.

«Οι 700 και πλέον οργανισμοί διαχείρισης του νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον, δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του νερού» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, σχολιάζοντας τα όσα ανέφεραν οι φορείς στη δεύτερη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

Μετά και την ακρόαση φορέων, τα μέλη της επιτροπής ψήφισαν - κατά πλειοψηφία - υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου (υπέρ ΝΔ, κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης).

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε στη συνέχεια πως «αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί, από τους 700 που ανέφερα και πλέον, έχουν την ίδια ποιότητα. Υπάρχουν οργανισμοί, οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, δεν τα έχουν πάει τέλεια, αλλά έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν είπε ο κ. Παπασταύρου σημειώνοντας ωστόσο ότι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αυτό που γίνεται στην Ολλανδία, στη Σκωτία, στην Ιρλανδία, στην Πολωνία είναι ένα νοικοκύρεμα, είναι μια χρηστή διακυβέρνηση, οργανώνονται οι οργανισμοί διαχείρισης του νερού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

«Οπότε, με το χέρι στην καρδιά σας λέω, για την Κυβέρνηση, η μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, είναι επιλογή ευθύνης για το μέλλον. Το να παραμείνουμε σε ένα σύστημα ή να το βελτιώσουμε λίγο το οποίο έχει, διαρροές, το οποίο έχει εκτεταμένες σπατάλες, το οποίο έχει κατακερματισμό, δεν είναι, δεν θα είμαστε συνεπείς απέναντι στην υποχρέωσής μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης».

Τοποθετούμενος αναλυτικότερα στην επακόλουθη συνεδρίαση της επιτροπής είπε: Συμφωνούμε όλοι ότι το νερό είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό, είναι πηγή ζωής. Όμως, εκεί που διαφωνούμε είναι πως αντιμετωπίζουμε τη διαχείριση του νερού. Προχωρούμε όπως είμαστε τώρα με τους 745 οργανισμούς ή με κάποιες βελτιώσεις; Είναι αυτό το μοντέλο; Αλλά, αυτό το μοντέλο μας έχει οδηγήσει σε τρομερή σπατάλη νερού. Μας έχει οδηγήσει σε τρομερές διαρροές. Μας έχει οδηγήσει σε περιοχές της Ελλάδας, στις όποιες οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στο νερό, όπως στον Λαγκαδά. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

«Δεν είναι απλώς ότι η χώρα μας σύμφωνα με τις μελέτες είναι 19η στην επικινδυνότητα στο θέμα του νερού. Είναι ότι αυτό το μοντέλο του κατακερματισμού είναι αναποτελεσματικό και η ανάγκη της χρηστής διακυβέρνησης του νερού είναι πια στόχος βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Είναι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 6 παράγραφος 4 του ΟΗΕ που αναδεικνύει ότι η ασφάλεια των υδάτων προϋποθέτει την αποτελεσματικότερη χρήση του νερού με βασικό πυλώνα τη χρηστή διακυβέρνηση και είναι αντίστοιχα η στρατηγική που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2023 που θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής για την ανθεκτικότητα την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση των διαρροών».

Αναφερόμενος και πάλι στην ευρωπαϊκή εμπειρία, είπε ότι η Σκωτία και η Ολλανδία έχουν προχωρήσει σε συγχωνεύσεις εδώ και τρεις ή τέσσερις δεκαετίες. «Μισό αιώνα τώρα κάνουν τη συγχώνευση εκείνοι, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν σχεδόν κατά 40% ενώ οι διαρροές περιορίστηκαν κατά 50%. Παράλληλα, οι χρεώσεις των νοικοκυριών παρουσίασαν ευνοϊκότερη εξέλιξη σε σύγκριση με την Αγγλία και την Ουαλία κατά την περίοδο της αξιολόγησης. Η Ολλανδία από 200 δημόσιες εταιρείες ύδρευσης πήγαν σε 10 και από 2.000 οργανισμούς διαχείρισης νερού πήγαν σε 24. Έτσι προχωράνε, το κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες η Πολωνία, η Ιρλανδία. Εμείς έχουμε μείνει πίσω».

Αναρωτήθηκε μάλιστα εάν εμείς μείνουμε στην αδράνεια. «Θα μείνουμε στις συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που έχουμε που είναι ο καθένας μόνος του λέγοντας ότι εάν ο καθένας είχε την οικονομία κλίμακος και αν ο καθένας είχε την τεχνογνωσία και αν μπορούσε να προσλάβει και αν είχε σύγχρονα δίκτυα. Μα, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι υποθέσεις εργασίας. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη νέα εθνική πολιτική για το νερό η οποία έχει τέσσερις παραμέτρους:

-Πρώτον, έργα σε όλη την Ελλάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Έχουμε έργα τα οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι πάνω από 900 έργα σε όλη την Ελλάδα.

-Δεύτερον, εθνική στρατηγική για το νερό.

-Τρίτον, η νέα αρχιτεκτονική που ανακοινώσαμε τώρα και

-Τέταρτον η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για το θέμα της αποτίμησης, είπε ότι θα γίνει από ορκωτό ελεγκτή και «δεν θα γίνει κατά το δοκούν της Ε.Υ.Δ.Α.Π. [. . .] Τη μεθοδολογία τη βγάζει η Ρ.Α.Ε.Υ., ο ανεξάρτητος ρυθμιστής. Ο ορκωτός ελεγκτής θα υλοποιήσει τη μεθοδολογία του ανεξάρτητου ελεγκτή, δεν θα την κάνει μόνος του. Δεν είναι μια αποτίμηση, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα μέτρα και σταθμά της Ε.Υ.Δ.Α.Π.» βεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, και γι' αυτό υπάρχει πρόνοια να υπάρχει πλήρης προστασία τους. «Είδατε ότι οι εργαζόμενοι της Ε.Υ.Α.Θ. είχαν πολλή κριτική και επιφυλακτική στάση. Συμφωνώ. Οι εργαζόμενοι Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχουν ήδη μιλήσει με τους συναδέλφους τους και τους έχουν εξηγήσει πως η νέα κατάσταση θα είναι πιο προστατευτική για τα δικά τους δικαιώματα και έτσι, πρέπει να είναι».

Για το θέμα της διαβούλευσης, είπε ότι «ήρθαμε σε επαφή με όλους τους δημάρχους των περιοχών, με εξαίρεση τον δήμαρχο Καρπενησίου. Με όλους τους άλλους δημάρχους συναντήθηκα και δύο και τρεις φορές. Η συμμετοχή εδώ των επικεφαλής των ΠΕΔ στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είχε σαν στόχο ακριβώς να έχουμε σε διάδραση τους πιο αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. 'Αρα, δεν υπήρχε καμία πρόθεση, παρά να λάβουμε υπόψη και πολλά από τα σχόλια που ειπώθηκαν, όπως θα δείτε, θα ληφθούν, τελικά, υπόψη».

Τέλος, τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε μία επιλογή. Ή να μείνουμε στην αδράνεια, να αφήσουμε το σύστημα όπως είναι, να το βελτιώσουμε λίγο ή να κάνουμε μια νέα εθνική πολιτική για το νερό. Για μας η μεταρρύθμιση στο νερό είναι επιλογή ευθύνης, είναι επιλογή για το αύριο. Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση είναι σαν να λέει ναι στο να συνεχίσουμε την κατασπατάληση, να συνεχίσουμε να έχουμε τις εκτεταμένες διαρροές, να συνεχίσουμε να έχουμε άνισες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Γι' αυτό σας καλώ όλες και όλους να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο».