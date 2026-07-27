Wall Street: Μεικτά πρόσημα εν αναμονή Fed και αποτελεσμάτων

Συνεχίστηκε το πτωτικό σερί για τις μετοχές των τσιπ.

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την αισιοδοξία που έφερε η ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου να εξισορροπείται από τις διαδοχικές προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη προσεχώς η αμερικανική αγορά, καθώς εντός της εβδομάδας αναμένεται η απόφαση της Fed για τα επιτόκια αλλά και οι ανακοινώσεις των τεχνολογικών κολοσσών για τις επιδόσεις τους στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 262 μονάδων ή 0,51% και διαμορφώθηκε στις μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,02% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 7.413 μονάδες. Στον αντίποδα, μικρές απώλειες 0,18% σημείωσε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, ο οποίος έκλεισε στα επίπεδα των 24.932 μονάδων.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, σε αρνητικό έδαφος συνέχισαν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, με τον δείκτη VanEck Semiconductor ETF να κλείνει σχεδόν 2% χαμηλότερα. Επιμέρους, η μετοχή της Micron έχασε 3%, ενώ AMD και Teradyne έχασαν 4% και 5% αντίστοιχα.

Ισχυρές απώλειες 8% σημείωσε και ο τίτλος της ASML στο αμερικανικό χρηματιστήριο, στον απόηχο δημοσιεύματος πως κινεζική κρατική εταιρεία έχει ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή ορισμένων μηχανών κατασκευής τσιπ, θέτοντας σε κίνδυνο τις πωλήσεις της ολλανδικής εταιρείας, που προς το παρόν μονοπωλεί την αγορά.

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, το sell off στους ημιαγωγούς και η αβεβαιότητας για τον πόλεμο στο Ιράν έφερε απώλειες στους δείκτες. S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν 0,% και 2,1% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones έχασε 0,4%.

Η εβδομάδα είναι γεμάτη προκλήσεις για τους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες: Μια σειρά τριμηνιαίων μεγεθών από Amazon, Apple, Meta και Microsoft είτε θα κατευνάσει τους φόβους των επενδυτών για τις αχαλίνωτες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη είτε θα τους ενισχύσει, μετά τα αποτελέσματα της Alphabet την τελευταία εβδομάδα. Οι επιδόσεις τριμήνου θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τις εταιρείες ημιαγωγών που είναι οι κύριοι ωφελημένοι από την έξαρση των δαπανών για την ΑΙ.

Παράλληλα, η Fed θα λάβει την απόφασή της για τα επιτόκια την Τετάρτη έπειτα από τη διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, με τους αναλυτλες να εκτιμούν πως η FOMC θα αυξήσει σίγουρα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, ωστόσο δίνουν λίγες πιθανότητες και για μία άνοδο της τάξης του 0,25% και την Τετάρτη.