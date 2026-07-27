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Στο 7,875% το επιτόκιο για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ της AKTOR

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Στο 7,875% το επιτόκιο για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ της AKTOR
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Στο 7,875% διαμορφώθηκε το επιτόκιο ετησίως για το ομόλογο της AKTOR αξίας 300 εκατ. ευρώ λήξεως το 2031. Τι υπογραμμίζει η εισηγμένη.

Στο 7,875% διαμορφώθηκε το επιτόκιο ετησίως για το ομόλογο της AKTOR αξίας 300 εκατ. ευρώ λήξεως το 2031.

Η έκδοση και ο διακανονισμός των Ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 3 Αυγούστου 2026, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σύμφωνα με την εισηγμένη.

«Στο πλαίσιο της έκδοσης, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βιέννης και για την αποδοχή τους προς διαπραγμάτευση στην πολυμερή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Vienna MTF» καταλήγει η ανακοίνωση.

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tags:
AKTOR (Intrakat)
Ομόλογα
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