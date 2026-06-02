ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για Αθανασίου, Χατζηβασιλείου και Μελά

Στο αρχείο κρίνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών, ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία, σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αλλά και του πρώην προέδρου του Οργανισμού αγροτικών πληρωμών Δημήτρη Μελά.

Η Εισαγγελία διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν διαβίβασης σχετικού εγγράφου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, προς διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης εκ μέρους των δύο βουλευτών του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, πράξη «που φέρεται να τέλεσε από τις 09.09.2021 ως τις 08.12.2021 ο Δημήτρης Μελάς του Σταύρου, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το διαβιβαστικό της Εισαγγελίας.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προς διερεύνηση, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά τη διενέργεια έρευνας, θεωρεί ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και ως εκ τούτου κρίνει ότι η δικογραφία πρέπει να μπει στο αρχείο.

Οι δύο βουλευτές μετά την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, κλήθηκαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας σε εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων. Η Εισαγγελική Αρχή θέτει στο αρχείο την υπόθεση και για τον κ. Μελά ως θεωρούμενο φυσικό αυτουργό της υπό έρευνα πράξης. Για την επικύρωση ή μη της αρχειοθέτησης θα αποφασίσει η Εισαγγελία Εφετών.

