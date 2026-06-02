Στο κλειστό κλαμπ του 1 τρισ. δολ. βλέπει την Marvell ο Χουάνγκ της Nvidia - «Άλμα» 22% της μετοχής

Εκτοξεύεται έως και +22% η μετοχή της Marvell Technololy μετά την δήλωση του CEO της Nvidia, Τζενσέν Χουάνγκ ότι η αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών θα είναι η επόμενη που η χρηματιστηριακή της αξία θα φτάσει στο ορόσημο του 1 τρισ. δολ.

Η Marvell Technology, εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995, απασχολεί σχεδόν 7.500 υπαλλήλους το 2026 και κατέγραψε ετήσια έσοδα 8,2 δισ. δολ. για το οικονομικό έτος 2026, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ώρες μετά τους επαίνους που εξέφρασε ο Χουάνγκ για τις επιδόσεις της στον κλάδο των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια εμφάνισής του, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marvell, Μάθιου Μέρφιμ στην Computex Week στην Ταϊπέι τη Δευτέρα.

Η μετοχή της Marvell έχει ενισχυθεί πάνω από 158% από την αρχή του έτους.

Η Marvell αναμένεται να είναι η «επόμενη εταιρεία του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο Χουάνγκ, προσθέτοντας ότι τα τσιπ της εταιρείας είναι απαραίτητα για τα κέντρα δεδομένων.

«Όταν παίρνεις ένα πρόβλημα πληροφορικής και το αναλύεις σε πολλά μέρη και το κατανέμεις σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η συνδεσιμότητα», είπε ο Χουάνγκ. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ματ τα πάει τόσο καλά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Marvel είναι τόσο απαραίτητη» τόνισε.

Η Marvell ειδικεύεται στο σχεδιασμό τσιπ υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιες υποδομές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του cloud computing, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της εταιρικής δικτύωσης, των δικτύων φορέων 5G και των συστημάτων αυτοκινήτων.

Τα κέρδη της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2027 ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τον Μάιο. Η Marvell ανακοίνωσε έσοδα 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προέβλεψε συνεχή αύξηση εσόδων για το οικονομικό έτος λόγω της δυναμικής που καταγράφει το τμήμα των data center, επισημαίνει το CNBC.

Η Nvidia δεσμεύτηκε πρόσφατα να επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Marvell. Η Nvidia επενδύει επίσης δισεκατομμύρια σε άλλες εταιρείες που αναπτύσσουν φωτονική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιεί φως για τη μετάδοση δεδομένων. Αυτή η διαδικασία επισημαίνεται από τους ειδικούς ότι είναι πιο αποτελεσματική από την τρέχουσα μέθοδο μεταφοράς δεδομένων με ηλεκτρική ενέργεια.