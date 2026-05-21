Όμιλος Fourlis: Η άνοδος στα κόστη και ο «γρίφος» της Ρουμανίας

Τι ειπώθηκε στο conference call με τους αναλυτές. Τα σχέδια για την επόμενη μέρα.

Τον προβληματισμό του για τον γεωπολιτικό κίνδυνο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πυροδοτεί νέες αυξήσεις στα κόστη ενέργειας, μεταφορικών κ.α. εξέφρασε ο πρόεδρος του ομίλου Fourlis, Βασίλης Φουρλής, «αποκωδικοποιώντας» τις επιδόσεις της εταιρείας στο ξεκίνημα του 2026.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο», τόνισε χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της διοίκησης με τους αναλυτές, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ταυτόχρονα, εξέφρασε ανησυχία και για την αύξηση των ενοικίων, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στις χαμηλές επιδόσεις στη ρουμανική αγορά.

Ο κ. Φουρλής χαρακτήρισε μεικτή την εικόνα στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, σημειώνοντας ότι ενώ η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία καταγράφουν θετικές τάσεις, ιδιαίτερα στην κατηγορία των αθλητικών ειδών, η Ρουμανία αντιμετωπίζει πιέσεις. «Στη Ρουμανία έχουμε κόντρα τον άνεμο λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η χρονιά μετασχηματισμού και η άνοδος στα κόστη

Ο επικεφαλής του ομίλου χαρακτήρισε χρονιά μετασχηματισμού για την εταιρεία το 2026, με έμφαση στην ανάπτυξη των μικρών καταστημάτων IKEA και του δικτύου καταστημάτων Foot Locker, καθώς και στην τεχνολογική και λειτουργική αναβάθμιση του μοντέλου λειτουργίας του ομίλου. «Αυτές οι πρωτοβουλίες θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας μας και θα προετοιμάσουν τον όμιλο για τις προκλήσεις του μέλλοντος», εξήγησε ο κ. Φουρλής.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, ανέφερε πώς «καθώς επιταχύνουμε το πλάνο μετασχηματισμού και επέκτασης, η βραχυπρόθεσμη κερδοφορία επηρεάζεται από τα κόστη δημιουργίας της νέας πλατφόρμας, την επέκταση της Foot Locker, τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εμπειρία του πελάτη».

«Παρότι τα κόστη που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό και την επέκταση είναι προϋπολογισμένα, ορισμένες εξωτερικές πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από τη σύγκρουση στο Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και η μεταβλητότητα στη ρουμανική αγορά, όπως τα κόστη ενέργειας και μεταφορών, μισθοδοσίας και ακινήτων, ασκούν επιπλέον πίεση στο 2026 και απαιτούν πρόσθετες ενέργειες για την αντιστάθμισή τους», τόνισε.

Όπως δε αποκάλυψε, μόνο από την αύξηση σε ενέργεια, καύσιμα και ενοίκια η επιβάρυνση για τον όμιλο Fourlis εκτιμάται στα 3-3,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, λόγω της νέας κρίσης η άνοδος στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μεταφράζεται σε επιβάρυνση περίπου 500 χιλ. ευρώ, η αύξηση στο diesel προσθέτει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι υψηλότερες αναπροσαρμογές ενοικίων λόγω πληθωρισμού δημιουργούν επιπλέον κόστος περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή εκτίμησε ότι η αρνητική επίδραση της Ρουμανίας σε επίπεδο EBITDA μπορεί να φτάσει περίπου τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Πάει για... Ιούνιο το guidance

Μπροστά σε αυτό το ρευστό σκηνικό, στη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων, των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και της αβεβαιότητας που γεννά η κατάσταση στη Ρουμανία, η διοίκηση του ομίλου αρνήθηκε να εκδώσει guidance για το σύνολο του 2026. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διατύπωσης πιο συγκεκριμένων εκτιμήσεων κατά τη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, εφόσον υπάρξει πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης στο επόμενο διάστημα.

Οι συνέργειες με την Quest

Ερωτηθείς, δε, ο Βασίλης Φουρλής για το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας με τον όμιλο Quest του Θεόδωρου Φέσσα, που έχει αποκτήσει ποσοστό άνω του 10% στον όμιλο Fourlis, απάντησε «τόσο ο όμιλος Quest όσο και ο δικός μας όμιλος είναι ισχυροί εμπορικοί όμιλοι με παρουσία και στον τομέα των ακινήτων και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα βρούμε συνέργειες σε διάφορους τομείς συνεργασίας, μειώνοντας κόστη αλλά και ενισχύοντας την εμπορική μας δύναμη».

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε συγκεκριμένα γι’ αυτό, αλλά σίγουρα οι ευκαιρίες υπάρχουν», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,6%, στα 133,1 εκ., υποστηριζόμενα από θετική συγκρίσιμη επίδοση και επέκταση του δικτύου. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 11,1% στα 61,3 εκατ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,0%, έναντι 46,7% στο πρώτο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας το μείγμα προϊόντων, τη δυναμική κατηγοριών και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.