Ειδήσεις | Διεθνή

Κάλας: Επικρίνει τον Μπεν Γκβιρ για την «ανάρμοστη» συμπεριφορά του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κάλας: Επικρίνει τον Μπεν Γκβιρ για την «ανάρμοστη» συμπεριφορά του
Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας επέκρινε σήμερα τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε σήμερα τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Σε βίντεο που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, διακρίνεται να χλευάζει ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η δημογραφική συρρίκνωση «ροκανίζει» τα τετραγωνικά των ακινήτων - Γιατί οι Έλληνες προτιμούν μικρότερα σπίτια

Στο 2027 η εκλογική βελόνα Μητσοτάκη - Οι «φυτευτοί» στα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» - Τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με την Άννα

Στεγαστική κρίση: Τα μοντέλα Ισπανίας, Ιρλανδίας και Κροατίας δείχνουν τον δρόμο

tags:
Κάγια Κάλας
Ισραήλ
Γάζα
Φόρτωση BOLM...
reader insider