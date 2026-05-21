Κάλας: Επικρίνει τον Μπεν Γκβιρ για την «ανάρμοστη» συμπεριφορά του

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας επέκρινε σήμερα τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε σήμερα τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Σε βίντεο που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, διακρίνεται να χλευάζει ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ