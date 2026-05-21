Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λαμβάνει υπόψη τόσο ενεργειακές ανάγκες της χώρας όσο και την προστασία του περιβάλλοντος και τις τοπικές αντιδράσεις για νέες εγκαταστάσεις, επισήμανε σε δηλώσεις του χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Tσάφος. Το νέο χωροταξικό που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει σειρά περιορισμών στην εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει επενδύσεις που έχουν ωριμάσει αδειοδοτικά.

Ο κ. Τσάφος υπενθύμισε χθες ότι το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο θεσπίστηκε το 2008 όταν σε όλη τη χώρα υπήρχαν 1 GW ανανεώσιμων πηγών εκ των οποίων μόλις 12 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά. Σήμερα στη χώρα λειτουργούν ΑΠΕ ισχύος 18 γιγαβάτ ενώ στην ουρά, με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ωρίμανσης είναι άλλα 97 γιγαβάτ. Μεγέθη που καταδεικνύουν την ανάγκη να τεθεί ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο.

Σε γενικές γραμμές οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού περιλαμβάνουν τα εξής:

Ως προς τα φωτοβολταϊκά:

-Τίθεται οριζόντια απαγόρευση εγκατάστασης σε περιοχές NATURA, δάση και δασικές εκτάσεις, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, αρχαιολογικές ζώνες κ.α.

-Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας τίθεται στρεμματικό όριο ως εξής: όσα έργα διαθέτουν όρους σύνδεσης, περιβαλλοντική αδειοδότηση ή έχουν λάβει έγκριση τυπικής πληρότητας του φακέλου τους δεν επηρεάζονται. Από εκεί και πέρα, νέα έργα που διαθέτουν μόνο βεβαίωση παραγωγού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 % της έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας.

Για τα αιολικά:

-Τίθενται δύο οριζόντιες απαγορεύσεις: σε περιοχές που δεν έχουν καλό αιολικό δυναμικό (ταχύτητα ανέμου κάτω από 4 μέτρα / δευτερόλεπτο) και σε υψόμετρο άνω των 1.200 μ, όριο που επελέγη επειδή αποτελεί το "σύνορο" για τα αλπικά δάση/

-Σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας που αποτελούν τμήμα των περιοχών NATURA τα νέα έργα θα επιτρέπονται μόνο αν προβλέπονται από την ειδική περιβαλλοντική μελέτη και επίσης υπάρχει καλό αιολικό δυναμικό (πάνω από 7,5 μέτρα / δευτερόλεπτο).

-Ειδικά για τα νησιά υπάρχει πρόσθετη απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών σε έχουν έκταση κάτω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι ανεμογεννήτριες χρειάζονται για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού ή για ύδρευση (ενεργειακή τροφοδοσία αφαλατώσεων).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ