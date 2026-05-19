Γερμανία: Αύξηση της βίας εναντίον πολιτικών κατά 40% καταγράφηκε το 2025

Σημαντική αύξηση της βίας εναντίον πολιτικών καταγράφηκε το προηγούμενο έτος, με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) να γίνονται συχνότερα στόχος εξτρεμιστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που περιλαμβάνονται σε απάντηση προς την κοινοβουλευτική ομάδα της AfD, την οποία επικαλείται το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Η αστυνομία κατέγραψε το 2025 σε εθνικό επίπεδο 5.140 εγκλήματα σε βάρος εκπροσώπων και μελών πολιτικών κομμάτων, κατά 40% περισσότερα σε σύγκριση με το 2024, οπότε καταγράφηκαν 3.690 τέτοια αδικήματα. Για το 2023 έχουν καταγραφεί 2.790 αντίστοιχες πράξεις.

Ως μια πιθανή αιτία για την αύξηση της εγκληματικότητας εναντίον πολιτικών στόχων περιγράφεται η τεταμένη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, επισημαίνεται ωστόσο ταυτόχρονα ότι είχε ήδη σημειωθεί αύξηση και τα προηγούμενα χρόνια.

Η AfD βρέθηκε στο στόχαστρο 1.852 φορές, ενώ το CDU σε 1.171 περιπτώσεις και οι Πράσινοι σε 1.005.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ