Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026-2030 του ΥΠΕΞ

Το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών - ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας για την πενταετή περίοδο 2026-2030 - εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή για την Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Επιτροπή συνεδρίασε υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ενώ το Σχέδιο παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι γενικοί γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

«Δεδομένου ότι αποτελεί κύριο άξονα της, ήδη εγκεκριμένης από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, νέας Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας για τη χώρα μας, το Σχέδιο Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών προσδιορίζει με σαφήνεια τους βασικούς άξονες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας, με άμεσο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων υψηλού αντικτύπου από το εξωτερικό, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζει, το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας ιεραρχεί και κατανέμει τις πολιτικές και δράσεις της εξωστρέφειας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προσδιορίζει γεωγραφικές και κλαδικές προτεραιότητες με ευνοϊκές προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές και για τη δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς την εισαγωγή ξένων κεφαλαίων. Παράλληλα, θέτει ποσοτικούς στόχους και αναδεικνύει τα κατάλληλα εργαλεία και τις απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις για την επίτευξη των ως άνω στόχων.

Σε ό,τι αφορά στις ξένες άμεσες επενδύσεις, με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, αναδείχθηκε ως πρωτεύουσας σημασίας η ανάγκη στόχευσης των δράσεων για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων σε αγορές όπου παρουσιάζεται υψηλότερη δυνητική απόδοση και αναδυόμενες ευκαιρίες.

Αγορές με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυξημένες προοπτικές για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα είναι οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Κίνα, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Σιγκαπούρη, ενώ αντίστοιχα κατηγοριοποιούνται οι υπόλοιπες ανά τον κόσμο αγορές.

Αντιστοίχως, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, προσδιορίστηκαν οι ενδεδειγμένες στρατηγικές κατευθύνσεις για τη διείσδυση σε αγορές-στόχους, καθώς επίσης και κλάδους, που παρουσιάζουν ισχυρότερες ευκαιρίες και προοπτικές για την διεύρυνση του εξαγωγικού αποτυπώματος και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ειδικότερα, στις αγορές με ισχυρότερες προοπτικές για την στόχευση δράσεων προώθησης των ελληνικών εξαγωγών περιλαμβάνονται οι εξής χώρες: Γερμανία, ΗΠΑ, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ολλανδία.

Παράλληλα και οι υπόλοιπες αγορές ανά τον κόσμο αξιολογούνται ως προς τον βαθμό προτεραιότητας για την υλοποίηση δράσεων. Συμπληρωματικά, προτείνεται η διαφοροποίηση των παρεμβάσεων πολιτικής και δράσεων ανά κλάδο, ανάλογα με τον συνδυασμό των εθνικών εξαγωγικών δυνατότητων σε κάθε κλάδο και την ελκυστικότητα στις ξένες αγορές, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη στόχευση των δράσεων εξωστρέφειας.

Ακόμη, σε ευθυγράμμιση με τους άξονες παρεμβάσεων της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, και λαμβάνοντας υπόψιν τα ευρήματα της συγκριτικής αξιολόγησης με χώρες του εξωτερικού, στο Σχέδιο αποτυπώνονται οι κεντρικές κατευθύνσεις και πολιτικές για την θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του εθνικού συστήματος εξωστρέφειας.

Ειδικότερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) ανά τον κόσμο, η διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εργαλείων από τους εθνικούς φορείς Enterprise Greece και Export Credit Greece, η ενίσχυση των δομών της Enterprise Greece για την ολοκληρωμένη υποστήριξη επενδυτών και εξαγωγέων, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη ενιαίων ψηφιακών εργαλείων, ο έγκαιρος και στοχευμένος προγραμματισμός δράσεων εξωστρέφειας, η προώθηση του εθνικού σήματος και η ενίσχυση της συντονισμένης συνεργασίας με τους επιχειρηματικούς φορείς.

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία διαμόρφωσής του Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με την συμμετοχή επιχειρηματικών και παραγωγικών φορέων για την αποτύπωση αναγκών και προτεραιοτήτων και την υποβολή προτάσεων.

Τέλος, αναφέρεται πως το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση, ώστε να αποτυπώνει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ