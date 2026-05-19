Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Νέα ταξιδιωτική οδηγία σε αφρικανικές χώρες λόγω της επιδημίας του Έμπολα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε νωρίτερα ότι η επιδημία, που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 130 ανθρώπους, εξαπλώνεται ταχύτατα στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ του Κονγκό και θα μπορούσε να διαρκέσει μεγάλο διάστημα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε σήμερα νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας «σθεναρά» τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα, λόγω της επιδημίας του Έμπολα.

Η Ουάσινγκτον αυξάνει έτσι στη βαθμίδα 4, την υψηλότερη, την ταξιδιωτική οδηγία που αφορά αυτές τις χώρες. Παράλληλα, ζητά από τους Αμερικανούς να «επανεξετάσουν κάθε ταξίδι» (βαθμίδα 3) στη Ρουάντα.

Ο Έμπολα προκαλεί έναν εξαιρετικά μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό. Ο ιός αυτός ευθύνεται για περισσότερους από 15.000 θανάτους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ενισχύουν τους υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορά τους για τους ταξιδιώτες που φτάνουν αεροπορικώς από τις πληγείσες χώρες της Αφρικής. Προσωρινά θα περιοριστεί και η έκδοση βίζας για ξένους υπηκόους που έχουν ταξιδέψει σε αυτές τις ζώνες, όπως ανακοίνωσαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), η κυριότερη υγειονομική υπηρεσία των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, επί του παρόντος, τα CDC θεωρούν χαμηλό τον άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό αλλά συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση και, όπως ανέφεραν, ενδέχεται να προσαρμόσουν τα μέτρα δημόσιας υγείας, «ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ