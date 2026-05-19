Επιφυλακτική αντίδραση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Μετά από ένα διήμερο απωλειών, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί την Τρίτη να αντιδράσει ανοδικά. Ενισχυμένος έως και άνω του 1% ο δείκτης των τραπεζών.

Μετά από ένα διήμερο απωλειών, κι ενώ ακόμα διατηρεί θετικό πρόσημο με κέρδη της τάξης του 2% εντός του Μαΐου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί την Τρίτη να αντιδράσει ανοδικά.

Ενώ εκκρεμούν ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων, το κλίμα συνεχίζει να επηρεάζεται καθοριστικά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις συνέπειες των αυξημένων τιμών της ενέργειας και τις διακυμάνσεις στη διάθεση ανάληψης ρίσκου εκ μέρους των ξένων επενδυτών.

Χθες, κάποιες δυνητικά θετικές ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή ανέκοψαν το sell-off στα ομόλογα. Ωστόσο, οι επενδυτές στο μακροπρόθεσμο σκέλος της καμπύλης έχουν ακόμα επιφυλάξεις, γι’ αυτό και οι αποδόσεις πολλών 30ετών ευρωπαϊκών ομολόγων σκαρφάλωσαν σε νέα ιστορικά υψηλά. Ενδεικτικά, οι αποδόσεις των 30ετών γερμανικών τίτλων βρέθηκαν στο 3,7%, επίπεδο που δεν έχει καταγραφεί εδώ και 15 χρόνια.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να κινηθεί λιγότερο επιθετικά σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, εφόσον οι αρνητικές επιδράσεις από την αγορά ομολόγων έρχονται να προστεθούν στους μακροοικονομικούς κινδύνους που προκαλεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, βραχυπρόθεσμα υπάρχουν ακόμα ελπίδες για μια διπλωματική λύση. Ωστόσο, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, στοιχείο που αποτελεί βασικό «αγκάθι» για την Τεχεράνη προκειμένου να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αγορές, που παραμένουν ευάλωτες απέναντι στη ροή της ειδησεογραφίας, δείχνουν εκ νέου σημάδια αισιοδοξίας, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν ελαφρώς, αλλά το κλίμα παραμένει εύθραυστο.

Το βασικό ερώτημα είναι αν βρισκόμαστε απλώς σε μια προσωρινή ανάπαυλα ή αν ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να σχεδιάζει νέα επίθεση κατά του Ιράν προς το τέλος της εβδομάδας. Αν πάντως οι απειλές του ήταν μια τακτική πίεσης προς την Τεχεράνη, ώστε να επιτευχθεί τελικά μια διπλωματική λύση αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, οι ήπιες διορθωτικές κινήσεις που καταγράφονται σήμερα στις αγορές (σε πετρέλαιο και δολάριο) θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική.

Με κέρδη περί του 0,5%-0,6% κινούνται οι βασικοί δείκτες σε Λονδίνο και Παρίσι, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 1%, ενώ στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.248,,54 μονάδες με άνοδο 0,55%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,92% στις 2.541,57 μονάδες. Στη σύνθεσή του τα υψηλότερα κέρδη σημειώνει η Eurobank (+1,77%), ακολουθούν οι Alpha Bank και Τρ. Κύπρου με άνοδο περί του 1,1%, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται οι τίτλοι των Optima (+0,98%), ΕΤΕ (+0,58%) και Τρ. Πειραιώς (+0,44%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,6:; με 64 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 25 σε αρνητικό και 60 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,63 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.