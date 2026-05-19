Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Worldline: Εξαγοράζει το υπόλοιπο 20% της ελληνικής θυγατρικής από τη Eurobank

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Worldline: Εξαγοράζει το υπόλοιπο 20% της ελληνικής θυγατρικής από τη Eurobank
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Την εξαγορά του εναπομείναντος 20% της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι 72 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Worldline αποκτώντας πλέον το 100% της ελληνικής θυγατρικής της.

Την εξαγορά του εναπομείναντος 20% της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι 72 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Worldline αποκτώντας πλέον το 100% της ελληνικής θυγατρικής της.

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές το 2022 και εντάσσεται στη στρατηγική της Worldline για περαιτέρω απλοποίηση της δομής του ομίλου και ενίσχυση της παρουσίας της στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές πληρωμών.

Αναλυτικά, η Worldline, ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοινώνει την απόφασή της να εξαγοράσει το υπόλοιπο 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank, κορυφαία Τράπεζα στην Ελλάδα, έναντι ποσού 72 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αυτή ακολουθεί τη συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο εταιρείες το 2022 και χρηματοδοτήθηκε από τη Worldline, αξιοποιώντας ιδία κεφάλαια σε μετρητά. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος της Worldline κατέχει πλέον το 100% της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας.

Αυτή η ενέργεια ενισχύει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες απλοποίησης που περιγράφονται στο σχέδιο μετασχηματισμού ‘North Star 2030’ και συμβαδίζει με τη στρατηγική της Worldline να εστιάσει τους λειτουργικούς πόρους που διαθέτει στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές πληρωμών.

Η συνεργασία μεταξύ της Worldline και της Eurobank έχει προσφέρει σημαντική ανάπτυξη και αξία για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Worldline σκοπεύει να διατηρήσει την ισχυρή, μακροχρόνια στρατηγική εμπορική συνεργασία της με την Eurobank, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της Τράπεζας ως βασικό κανάλι διανομής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πληρωμών της σε επιχειρηματίες πελάτες που διαθέτουν φυσικό ή/και ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Worldline δεσμεύεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του Ομίλου.

Η συναλλαγή ενσωματώθηκε στις προβλέψεις του Ομίλου για τη σχέση καθαρού χρέους προς EBITDA για το 2026, η οποία αναμένεται να είναι κάτω από 2x στα τέλη του 2026.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακή παγίδα στις εκπρόθεσμες δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους

Πότε θα καταβληθεί το νέο επίδομα των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά - Οι εισοδηματικοί «κόφτες»

Αντιπολιτευτικοί μπελάδες από τα κομματικά «γεννητούρια» - Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ - Νέοι καβγάδες στο ΠΑΣΟΚ

tags:
Eurobank
Φόρτωση BOLM...
reader insider