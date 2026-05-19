Worldline: Εξαγοράζει το υπόλοιπο 20% της ελληνικής θυγατρικής από τη Eurobank

Την εξαγορά του εναπομείναντος 20% της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι 72 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Worldline αποκτώντας πλέον το 100% της ελληνικής θυγατρικής της.

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές το 2022 και εντάσσεται στη στρατηγική της Worldline για περαιτέρω απλοποίηση της δομής του ομίλου και ενίσχυση της παρουσίας της στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές πληρωμών.

Αναλυτικά, η Worldline, ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοινώνει την απόφασή της να εξαγοράσει το υπόλοιπο 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank, κορυφαία Τράπεζα στην Ελλάδα, έναντι ποσού 72 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αυτή ακολουθεί τη συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο εταιρείες το 2022 και χρηματοδοτήθηκε από τη Worldline, αξιοποιώντας ιδία κεφάλαια σε μετρητά. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος της Worldline κατέχει πλέον το 100% της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας.

Αυτή η ενέργεια ενισχύει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες απλοποίησης που περιγράφονται στο σχέδιο μετασχηματισμού ‘North Star 2030’ και συμβαδίζει με τη στρατηγική της Worldline να εστιάσει τους λειτουργικούς πόρους που διαθέτει στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές πληρωμών.

Η συνεργασία μεταξύ της Worldline και της Eurobank έχει προσφέρει σημαντική ανάπτυξη και αξία για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Worldline σκοπεύει να διατηρήσει την ισχυρή, μακροχρόνια στρατηγική εμπορική συνεργασία της με την Eurobank, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της Τράπεζας ως βασικό κανάλι διανομής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πληρωμών της σε επιχειρηματίες πελάτες που διαθέτουν φυσικό ή/και ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Worldline δεσμεύεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του Ομίλου.

Η συναλλαγή ενσωματώθηκε στις προβλέψεις του Ομίλου για τη σχέση καθαρού χρέους προς EBITDA για το 2026, η οποία αναμένεται να είναι κάτω από 2x στα τέλη του 2026.