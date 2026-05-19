Ανοδικά οι ευρωαγορές αναμένοντας συμφωνία στο Ιράν

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,88% στις 615,46 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 ενισχύεται 0,94% στις 5.902 μονάδες.

Με θετικά πρόσημα ξεκινούν τις συναλλαγές οι δείκτες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να ελπίζουν πως μία ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν είναι κοντά μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης προκειμένου να δοθεί χώρος στις διαπραγματεύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,88% στις 615,46 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 ενισχύεται 0,94% στις 5.902 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει άνοδο 1,56% στις 24.621 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ισχυροποιείται 0,63% στις 10.390 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,93% στις 8.061 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,33% στις 48.821 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κινείται με +0,45% στις 17.838 μονάδες.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι ανέβαλε προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν για την Τρίτη έπειτα από αίτημα των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, και αυτό είναι σημαντικό, κανέναν πυρηνικό όπλο για το Ιράν», αναφέρει ο Τραμπ.

Στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδιωτικοποιήσει την Uniper, ίσως στο μεγαλύτερο ενεργειακό deal της Ευρώπης για φέτος. Μάλιστα, εξετάζει διάφορες επιλογές συμπεριλαμβανομένης της αρχικής δημόσιας προσφοράς ή της πώλησης, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT. Η Uniper κρατικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, όταν η Ρωσία περιόρισε τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την ήπειρο, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην εταιρεία που αποτελούσε τον μεγαλύτερο εισαγωγέα της Γερμανίας. Η μετοχή της σημειώνει άλμα 5,35%.

Στα μάκρο της ημέρας, η ανεργία στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 5% για το τρίμηνο έως τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Οι εργοδότες περιόρισαν τις προσλήψεις και δημοσίευσαν λιγότερες αγγελίες τον Απρίλιο, ενώ οι μισθοδοσίες παρουσίασαν μείωση κατά 100.000 σε σχέση με τον Μάρτιο.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς η τιμή του πετρελαίου παρ' ότι παραμένει αυξημένη σημείωσε πτώση μετά τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα οικονομικά στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% τους πρώτους μήνες του 2026. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν σημαντικά υψηλότερος από το 1,7% που ανέμεναν οι αναλυτές του Reuters και από το 1,3% του προηγούμενου τριμήνου. Ωστόσο, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 0,12% στις 60.740,5 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 0,63% στις 3.850,67 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 3,25% στις 7.271 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq διολίσθησε 2,41% στις 1.084,36 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,48% στις 25.797,85 μονάδες και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε 0,4% στις 4.852,8 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 1,17% στις 8.604,7 μονάδες.