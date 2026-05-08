Ρούμπιο: «Σήμερα αναμένουμε την απάντηση του Ιράν»

Την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης αναμένει μέσα στην ημέρα ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. «Αναμένουμε απάντηση από την πλευρά τους μέσα στην ημέρα… Ειλικρινά ελπίζω ότι θα είναι μια σοβαρή προσφορά», υπογράμμισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε δημοσιογράφους στη διάρκεια επίσκεψης στη Ρώμη.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο Ρούμπιο έθιξε επίσης φήμες πως το Ιράν προσπαθεί να εγκαθιδρύσει έναν νέο κρατικό φορέα, που φέρεται πως θα ελέγχει την κίνηση και διέλευση πλεούμενων στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας πως «αν κάτι τέτοιο ίσχυε, θα ήταν απαράδεκτο για τις ΗΠΑ». Δήλωσε ότι η χθεσινή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν «ξεχωριστή και διακριτή από την Επιχείρηση Epic Fury» και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αντιδρούν «αμυντικά».

Η «Επιχείρηση Epic Fury», η οποία, όπως ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έχει ολοκληρωθεί, «ήταν μια επιθετική επιχείρηση με στόχο την καταστροφή των πυραυλικών τους εγκαταστάσεων, του ναυτικού και της αεροπορίας τους». «Αυτό που είδατε χθες ήταν αμερικανικά αντιτορπιλικά να κινούνται σε διεθνή ύδατα και να δέχονται πυρά από τους Ιρανούς, και οι ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν αμυντικά για να προστατεύσουν τον εαυτό τους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν επανειλημμένα τις διπλωματικές προσπάθειες, προτιμώντας τη στρατιωτική κλιμάκωση. «Πρόκειται για μια χονδροειδή τακτική πίεσης; Ή είναι το αποτέλεσμα ενός σπασίκλα που για άλλη μια φορά παρασύρει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα νέο τέλμα; Όποιες και αν είναι οι αιτίες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στην πίεση» επεσήμανε.

Νέα ιρανική υπηρεσία για έκδοση αδειών διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και είσπραξη τελών

Το Ιράν συγκρότησε νέα κυβερνητική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την έγκριση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ και με την είσπραξη τελών διέλευσης, σύμφωνα με την επιθεώρηση Lloyd's List. «Το Ιράν συγκρότησε νέα Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου επιφορτισμένη με τις άδειες διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και την είσπραξη τελών διέλευσης », αναφέρεται στο δημοσίευμα της Lloyd's List.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το προς συμπλήρωση έγγραφο της νέας υπηρεσίας, τα πλοία υποχρεούνται να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους πλοιοκτήτες, την ασφάλεια, τα μέλη του πληρώματος και την διαδρομή. Η νέα υπηρεσία παρουσιάζεται, σύμφωνα με την Lloyd's List, ως η μόνη αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών για τα πλοία που διασχίζουν το Στενό.

Την Τρίτη, το αγγλόφωνο ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε ότι το Ιράν έχει εγκαθιδρύσει «σύστημα για την άσκηση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ» και ότι τα πλοία που διέρχονται από τα στενά λαμβάνουν «οδηγίες» μέσω e-mail. Στις 23 Απριλίου, αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε ανακοινώσει ότι η Τεχεράνη εισέπραξε τα πρώτα της έσοδα από τέλη διέλευσης που έχει επιβάλει για την ναυσιπλοΐα στο στενό.