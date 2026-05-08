Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ θα επισκεφθούν την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες

Ζελένσκι: Ελπίζει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ θα επισκεφθούν την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να επισκεφθούν την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή, οι οποίες προς το παρόν έχουν ανασταλεί.

«Συντονίζουμε το πρόγραμμα των απαραίτητων επισκέψεων και αναμένουμε εκπροσώπους του προέδρου των ΗΠΑ στο τέλος της άνοιξης και του καλοκαιριού», δήλωσε ο Ζελένσκι έπειτα από συνάντηση στη Φλόριντα μεταξύ του απεσταλμένου του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ και εκπροσώπων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ευελπιστούμε αυτή τη φορά να είναι δυνατό να επιτευχθεί αυτό που είχε προγραμματιστεί και να ενεργοποιηθεί η διπλωματία», πρόσθεσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2022, έχουν διευκολύνει αρκετούς γύρους άμεσων συνομιλιών. Αυτές οι συνομιλίες, οι οποίες σε αυτό το στάδιο έχουν αποφέρει μικρή σαφή πρόοδο εκτός από τις ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ των δύο πλευρών, έχουν ανασταλεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
ΗΠΑ
