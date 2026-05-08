Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ

Newsroom
Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του βόρειου Ισραήλ, από τα σύνορα με τον Λίβανο έως τα προάστια της Χάιφα, μετά από πυρά που προέρχονταν από τον Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ύστερα από την ενεργοποίηση των σειρηνών, «εντοπίστηκαν πολλαπλά πυρά με κατεύθυνση το ισραηλινό έδαφος», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε ένα βλήμα και τα άλλα έπεσαν σε ανοικτό χώρο. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες», ανέφερε ο στρατός, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας στις συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανικής, ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, στις 17 Απριλίου, που οι σειρήνες ήχησαν τόσο βαθιά στο ισραηλινό έδαφος. Το περιστατικό συνέβη αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της σιιτικής οργάνωσης σε πλήγμα στη Βηρυτό την Τετάρτη το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ
Λίβανος
