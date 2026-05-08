Κηροζίνη: Η ΕΕ ελπίζει να αποφύγει την έλλειψη και στρέφει το βλέμμα προς τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει παράλληλα τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη για να βελτιώσουν τη χρήση καυσίμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει ότι σε αυτή τη φάση είναι προστατευμένη απέναντι σε ελλείψεις κηροζίνης, αλλά ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια και μπορεί να καταφύγει στο αμερικανικό καύσιμο ‘Jet A’ για να τα βγάλει πέρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ προκάλεσαν άλμα των τιμών των καυσίμων για την αεροπορία και ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις φέτος το καλοκαίρι.

Σήμερα, ο Οργανισμός της ΕΕ για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) άνοιξε τον δρόμο για πιθανή χρήση του Jet A, μιας κηροζίνης που παράγεται στις ΗΠΑ, αλλά που δεν διανέμεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για τεχνικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει παράλληλα τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη για να βελτιώσουν τη χρήση καυσίμων, σε ό,τι αφορά την δυναμικότητα των αεροσκαφών και τον καταμερισμό των χρονοθυρίδων πτήσεων.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση των αποθεμάτων στην Ευρώπη;

Οι Βρυξέλες δεν σταματούν να το επαναλαμβάνουν: δεν υπάρχει έλλειψη κηροζίνης στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση εμφανίζεται πολύ καθησυχαστική. Δεν υπάρχει «κανένας φόβος» ελλείψεων τον Μάιο και τον Ιούνιο και «πιθανώς μικρός κίνδυνος» στη συνέχεια, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το 20% της κηροζίνης που καταναλωνόταν στην Ευρώπη διερχόταν από το Στενό του Ορμούζ. Με το άλμα των τιμών, μια σειρά από αεροπορικές εταιρίες, κυρίως χαμηλού κόστους, ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων.

«Σε αυτό το στάδιο, είναι περισσότερο οικονομικό πρόβλημα, θέμα κόστους του καυσίμου παρά διαθεσιμότητας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ματέρο Μιρόλο, ειδικός στις αεροπορικές μεταφορές.

Αλλά εάν η κρίση επιμείνει, οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται για πιθανά «προβλήματα τροφοδοσίας. Δεν έχουμε φθάσει ακόμα εκεί, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν ανακοίνωσε τη δημιουργία παρατηρητηρίου για την κηροζίνη για να παρακολουθεί καλύτερα την κατάσταση. Έως τώρα, η ΕΕ δεν είχε λεπτομερή εικόνα για τα αποθέματα των 27 κρατών-μελών. Διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει στρατηγικά αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων που αντιστοιχούν σε 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών και 61 ημέρες εγχώριας κατανάλωσης χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ βενζίνης, ντίζελ, κηροζίνης…

Σε γενικές γραμμές, πηγή της Κομισιόν εκτιμά ότι ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Ιρλανδία, είναι περισσότερο εκτεθειμένα ελλείψει δυνατοτήτων διύλισης, ενώ άλλα, όπως η Φινλανδία, φαίνονται καλύτερα προετοιμασμένα. Ο αξιωματούχος αυτός εξέφρασε επίσης ανησυχίες που ορισμένες αεροπορικές εταιρίες εκμεταλλεύονται την κρίση για να περιορίσουν λιγότερο επικερδή δρομολόγια.

Τι ανακοινώνει η ΕΕ;

Οι Βρυξέλλες δεν θα προχωρήσουν σε σημαντικές ανακοινώσεις στο άμεσο μέλλον. Αλλά η Κομισιόν θέλει να αποσαφηνίσει στα κράτη και τις αεροπορικές εταιρίες τα ισχύοντα μέτρα για να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της κηροζίνης και μια τιμή όσο το δυνατόν λιγότερο αυξημένη.

Η αμερικανική κηροζίνη είναι λύση;

Το αμερικανικό Jet A, διαφορετικό από το Jet A-1 που διανέμεται στον υπόλοιπο κόσμο, δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, εκτός κι αν πρόκειται για πτήσεις που επιστρέφουν από τις ΗΠΑ.

Οι κανόνες χρήσης του είναι λιγότερο αυστηροί σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κυρίως σε ό,τι αφορά την αντοχή στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Αλλά η ΕΕ διερευνά την επιλογή αυτή και ορισμένες αεροπορικές εταιρίες πιέζουν για την ευρύτερη χρήση του, ίσως ακόμα και από το καλοκαίρι.

Μακροπρόθεσμα, οι Βρυξέλλες επιμένουν επίσης στην ανάπτυξη μη ορυκτών καυσίμων για την αεροπορία (SAF).

«Η κρίση αναμένεται να οδηγήσει τις ΗΠΑ να επενδύσουν σε εναλλακτικά καύσιμα SAF στην πολιτική και τη στρατιωτική αεροπορία, αλλά όχι μόνο για κλιματικούς λόγους αλλά επίσης για λόγους ενεργειακής κυριαρχίας», δήλωσε ο ειδικός Ματέο Μιρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ