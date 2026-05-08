Τα Σύβοτα και οι ονειρεμένες παραλίες τους

Οι καταπράσινοι λόφοι, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα διάσπαρτα νησάκια στην αγκαλιά του Ιονίου συνθέτουν ένα τοπίο εξωτικής ομορφιάς.

Χτισμένα σε έναν μικρό κόλπο, στον οποίο βρίσκονται διάσπαρτες διάφορες νησίδες, τα Σύβοτα Θεσπρωτίας, ένα από τα δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου, προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για απολαυστικές διακοπές. Δεν έχουν χαρακτηριστεί τυχαία η «Καραϊβική της Ελλάδας».

