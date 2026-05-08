Γερμανία: «Μπλόκο» στο κυβερνητικό μέτρο στήριξης για αφορολόγητο μπόνους 1.000 ευρώ

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat, η άνω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου) αρνείται να εγκρίνει το αφορολόγητο μπόνους των 1.000 ευρώ που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση ως μέτρο ανακούφισης από τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι αντιρρήσεις των κρατιδίων αφορούν κυρίως το γεγονός ότι τα ίδια και οι δήμοι επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος του κόστους.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου οι εκπρόσωποι των κρατιδίων αρνήθηκαν να εγκρίνουν το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χρησιμοποιούσε τον νόμο χωρίς όμως να αποζημιώνει για το φορολογικό κόστος που συνεπάγεται. Ο υπουργός Οικονομικών του Αμβούργου Αντρέας Ντρέσελ τόνισε ότι θα μπορούσαν να αναμένονται συνολικά ελλείμματα φορολογικών εσόδων 2,8 δισ. ευρώ, με τα κρατίδια και τους δήμους να καλούνται να καλύψουν τα 2/3 του ποσού.

Το μπόνους προορίζεται ως ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν και έχει ήδη εγκριθεί από την Bundestag, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου. Οι εταιρείες, σύμφωνα με το μέτρο, θα πρέπει να μπορούν να πληρώνουν το μπόνους στους υπαλλήλους τους έως τις 30 Ιουνίου 2027 και το ποσό θα εκπίπτει ως επιχειρηματική δαπάνη για τις εταιρείες, ενώ θα είναι αφορολόγητο για τους εργαζομένους.

Η καταβολή μπόνους ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική, δεν είναι επομένως σαφές πόσες εταιρείες θα το καταβάλουν, δεδομένης και της τεταμένης οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον, επιχειρηματικές ενώσεις είχαν επικρίνει την κυβέρνηση ότι μεταβίβασε την ανακούφιση των πολιτών στους εργοδότες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ