Ιταλός ΥΠΕΞ σε Ρούμπιο: «Σημαντικό να υπάρχει αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη»

Ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να είναι παρούσα στο Ορμούζ.

«Η σημερινή μου συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό μου, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν θετική», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

«Αναφέρθηκα και πάλι στην σημασία της ενότητας της Δύσης και των διατλαντικών σχέσεων. Είπα ποια είναι η θέση μας για την κατάσταση στο Ιράν, στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να είναι παρούσα στο Ορμούζ, με το Πολεμικό Ναυτικό της και αναφέρθηκε στην σημασία του ρόλου της Ιταλίας στον Λίβανο, ώστε να τύχει εγγύησης η σταθερότητα.

«Επανέλαβα, επίσης, ότι για εμάς είναι σημαντικό να υπάρχει αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη και η Ιταλία χρειάζονται την Αμερική, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την Ευρώπη. Η διατλαντική συνεργασία μας, κατά συνέπεια, είναι βασικής σημασίας. Θεωρώ σημαντικό, πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, το ότι η συνάντηση με τον πάπα ήταν θετική, ώστε να σταλεί ένα μήνυμα νηφαλιότητας και προς την Ευρώπη», ολοκλήρωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ