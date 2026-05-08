Ιράν: Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο κατελήφθη στον Κόλπο του Ομάν

Η κατάληψη του πλοίου σημειώνεται αφότου οι ΗΠΑ και ιρανικές δυνάμεις συγκρούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Το Ιράν κατέλαβε το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Ocean Koi στον Κόλπο του Ομάν λόγω φερόμενης προσπάθειας να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη δήλωση του στρατού.

Ανέφερε πως το δεξαμενόπλοιο, που φέρει σημαία Μπαρμπέιντος, μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και «προσπαθούσε να βλάψει και να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου... εκμεταλλευόμενο τις συνθήκες στην περιοχή».

Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο --στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο-- συνοδεύθηκε στις νότιες ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ιράν έχει κλείσει ουσιαστικά τον στενό θαλάσσιο δίαυλο, απ΄όπου διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των πετρελαϊκών ροών παγκοσμίως πριν από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

